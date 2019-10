Als Konzeptfahrzeug auf der New York International Auto Show vorgestellt, feierte die Serienversion des Atlas Cross Sport jetzt ihre Weltpremiere in Chattanooga. Das SUV für Nordamerika, Russland und die Region Naher Osten gibt es ab sofort auch als Coupé-Version. Der Atlas Cross Sport ist das dritte SUV-Derivat von Volkswagen für den nordamerikanischen Markt.

Ideale Zugmaschine

Serienmäßig verfügt der Atlas Cross Sport über einen 173 kW / 235 PS starken 2,0-Liter-Vierzylindermotor, wahlweise gibt es auch ein V6-Aggregat mit 203 kW / 276 PS Leistung. Beide Motoren sind an ein Achtgang-Wandlergetriebe gekoppelt. Wichtig gerade für Nordamerika: Damit lassen sich Anhänger mit bis zu 2,4 Tonnen Gewicht ziehen.

Wahlweise ist der Atlas Cross Sport mit Allradantrieb 4MOTION verfügbar. Der Atlas Cross Sport wird nicht auf dem europäischen Markt angeboten. Der Atlas Cross Sport wird zusammen mit dem Atlas und dem Passat im Montagewerk von Volkswagen in Chattanooga gebaut.

Foto: Volkswagen