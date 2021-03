Mazda 6 Kombi als Sondermodell Homura

Mit dem Feinschliff der 6er-Baureihe zum Modelljahr 2021 bringt Mazda den Kombi als Sondermodell „Homura“. Es basiert auf der höchsten Ausstattungslinie Sports-Line und zeichnet sich durch eine exklusive Innenausstattung in burgunderrotem Leder aus. Dazu kommen Dekorleisten in „Black Hairline“ mit roten Nähten im Armaturenträger und in den Türverkleidungen.

Mazda 6 Kombi Homura

Den Komfort erhöhen Fahrer- und Beifahrersitz mit elektrischer Verstellung und Kimatisierung, der Fahrersitz ist mit Memoryfunktion ausgestattet. Weitere Extras sind das Head-up-Display und Sitzheizung auch hinten. Von außen präsentiert sich das Sondermodell mit 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und Außenspiegelkappen in Schwarz.



Der Mazda 6 ist zum neuen Modelljahr nun auch in Außenlackierung in Polymetal Grau Metallic verfügbar und bekommt ab Basisausstattung das verpflichtende DAB+ sowie zei zusätzliche Lautsprecher. Die serienmäßige Smartphoneintegration per Apple Carplay funktioniert nun auch kabellos (ab Center-Line). Darüber hinaus erfüllen alle Skyactiv-G Benzinmotoren die Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM auch ohne Benzin-Partikelfilter. ampnet

Fotos: Mazda