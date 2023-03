BMW X1 (2023) – Eine perfekte Kombination aus Komfort und Dynamik?

Die neueste Generation des BMW X1 bietet eine beeindruckende Vielseitigkeit. Verschiedene Antriebsmöglichkeiten lassen den Kunden die Wahl. Den X1 gibt es mit Verbrenner, Plug-in-Hybrid und auch vollelektrisch.

Unser Testwagen, ein BMW X1 xDrive23i ist mit Allradantrieb und einer Leistung von 218 PS versehen. Er zeigt Größe, ein klares, sportliches Design und eine selbstbewusste Präsenz auf der Straße. Das M-Sportpaket steht ihm besonders gut, es unterstreicht den sportlichen Charakter des BMW X1 xDrive23i. An zahlreichen Details kann man das M-Sportpaket erkennen.

So etwa am M-Lederlenkrad und den M-Sportsitzen. Das Adaptive M-Fahrwerk erlaubt eine besonders dynamische Fahrt. Mit 19-Zoll-Bicolor-M-Sportfelgen und der hochglanz-Shadow-Line-Dachreling ist der X1 in meinen Augen eine wahre Augenweide. Passanten fühlten sich indes am Heck an ein Lego-Auto erinnert.

Im Inneren ist der BMW X1 xDrive23i mit hochwertigen Materialien und technischen Innovationen wie dem BMW Curved Display gespickt. Das „Live Cockpit Plus“ (inklusive Navigation) und das BMW „Connected Package Professional“ mit Smartphone-Integration und Remote-Services sind standardmäßig an Bord..

Die Rückbank des X1 verfügt auch über ein Durchladesystem 40:20:40 mit der Möglichkeit, die Neigung der Lehnen ganz nach Wunsch zu verstellen. ISOFIX-Befestigungspunkte gibt es auf Beifahrerseite und den äußeren Fondsitzplätzen.

Der BMW X1 ist ein kompakter Allrounder mit einer geglückten Kombination aus Agilität, Fahrkomfort sowie einem im Segment-Vergleich guten Platzangebot. Die Preise für den BMW X1 starten bei 49.450 Euro. Der Preis unseres Testfahrzeugs liegt bei satten 65.850 Euro. In meinen Augen ist er seinen Preis wert. Mit intelligenten Fahrerassistenz-Systemen wie dem Active Guard inklusive Spurverlassens- und Frontkollisionswarner sowie einer Rückfahrkamera ist der X1 auch in puncto Sicherheit bestens ausgestattet.

Zusammengefasst bietet der BMW X1 xDrive23i als kompaktes SUV ein dynamisches Fahrererlebnis und eine beeindruckende Vielseitigkeit. Fahrer, die ein Premium-SUV suchen, das sowohl im Stadtverkehr als auch auf längeren Reisen einen sportlichen Begleiter mit guten Nutzwert und hoher Wertigkeit suchen, könnten den BMW X1 xDrive23i auf die Liste nehmen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Technische Daten

BMW X1 2022 X1 xDrive23i (218 PS)

System & Systemleistung

Mild-Hybrid-System

Leistung 160 kW (218 PS) Drehmoment: 360 Nm bei 0 1/min

Verbrennungsmotor

Hubraum: 1.998 cm³

Zylinder 4

Bauart Reihenmotor

Schadstoffklasse Euro 6d-ISC-FCM

Leistung: 150 kW (204 PS) bei 5000-6500 1/min

Drehmoment: 320 nm bei 1500-4000 1/min

Elektromotor Leistung 14 kW (19 PS) Drehmoment 55 Nm

Antrieb & Getriebe

Allradantrieb

Automatikgetriebe

Doppelkupplungsgetriebe

Gänge 7

Fahrleistungen, Verbrauch, Umwelt

Höchstgeschwindigkeit: 233 km/h

0-100 km/h: 7,1 s

Verbrauch nach WLTP kombiniert 6,5 – 7,2 l / 100 km

CO2-Ausstoß 146,0 – 162,0 g / km

Gewichte und Anhängelasten

Leergewicht 1.730 kg

Zul. Gesamtgewicht 2.220 kg

Max. Anhängelast gebremst: 2.000 kg

Max. Anhängelast ungebremst: 750 kg

Gepäckraum: 500 Litern bis 1.540 Litern