503,17 km/h: YANGWANG U9 Xtreme bricht Geschwindigkeitsweltrekord für Serienfahrzeuge | In News In BYD | Von Von NinaCarMaria

Die BYD-Luxusmarke YANGWANG hat mit dem Hypersportwagen U9 Xtreme die 500-km/h-Schwelle überschritten und eine neue Höchstgeschwindigkeit von 503,17 km/h erzielt. Damit übertrifft das 3.019 PS starke Fahrzeug seinen eigenen Rekord aus dem Vorjahr (496,22 km/h) und sichert sich zwei von der FIA offiziell anerkannte Guinness-Weltrekorde: als schnellstes Serienfahrzeug sowie als schnellstes elektrisches Serienfahrzeug bei einer Fahrt in eine Richtung.

Rekordfahrt auf öffentlicher Straße in Abu Dhabi

Die Testfahrten fanden am 1. November 2026 auf einem abgesperrten, zehn Kilometer langen Abschnitt der Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road (E11) in Abu Dhabi statt. Am Steuer saß erneut der deutsche Sportwagen- und Langstreckenrennfahrer Marc Basseng.

Aufgrund der Nähe zur Wüste und der regulären Nutzung im Alltag wurde die Strecke vorab intensiv gereinigt und kontrolliert, um Reifenbeschädigungen bei den extremen Geschwindigkeiten auszuschließen. Nach ersten Testläufen am Vortag optimierten die Ingenieure über Nacht das Thermomanagement, passten den Anstellwinkel des Heckflügels für mehr Abtrieb an und verfeinerten die Abstimmung des Fahrwerks sowie den Reifendruck.

Die technischen Eckdaten des U9 Xtreme im Überblick

Gesamtleistung: Über 3.000 PS (Vier Elektromotoren mit je 755 PS / 555 kW)

Über 3.000 PS (Vier Elektromotoren mit je 755 PS / 555 kW) Motordrehzahl: Bis zu 30.000 U/min

Bis zu 30.000 U/min Leistungsgewicht: 1.217 PS pro Tonne

1.217 PS pro Tonne Systemarchitektur: 1200-Volt-Ultrahochgeschwindigkeitsplattform mit bis zu 1.000 Ampere Stromstärke

1200-Volt-Ultrahochgeschwindigkeitsplattform mit bis zu 1.000 Ampere Stromstärke Batterietechnologie: BYD Blade-Batterie (LFP-Chemie) mit einer Entladerate von 30C; konstante Leistungsabgabe von 1.800 kW selbst bei 20 % Ladestand

BYD Blade-Batterie (LFP-Chemie) mit einer Entladerate von 30C; konstante Leistungsabgabe von 1.800 kW selbst bei 20 % Ladestand Fahrwerk & Traktion: Unabhängige Drehmomentverteilung (e4-Plattform) mit Anpassung 100-mal pro Sekunde; intelligentes Karosseriekontrollsystem DiSus-X für aktive Wankstabilisierung und Anpassung der Radaufhängung innerhalb von 120 Millisekunden

Unabhängige Drehmomentverteilung (e4-Plattform) mit Anpassung 100-mal pro Sekunde; intelligentes Karosseriekontrollsystem DiSus-X für aktive Wankstabilisierung und Anpassung der Radaufhängung innerhalb von 120 Millisekunden Bereifung: Speziell in Kooperation mit Giti Tire entwickelte Semislicks mit einer Anti-Schlupf-Rändelung an der Felgenfassung

Limitierte Kleinserie

Das Fahrzeug ist weltweit auf 30 Exemplare limitiert. Das erste Serienmodell, die Edition „Dawn Moment“ mit einer goldpulverversetzten Effektlackierung und Applikationen aus traditioneller chinesischer Lackkunst, wurde auf der Beijing Auto Show präsentiert. Die Produktionsplanung für die ersten Kundenfahrzeuge hat bereits begonnen.