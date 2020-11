2021 Kia Ceed 1,6 CRDi 48 V Diesel-Mild-Hybrid mit IMT-Getriebe (136 PS) – Review I Meine Eindrücke

Heute möchte

Heute habe ich den KIA Ceed im Modelljahr 2021 mit einem Diesel-Mild-Hybrid Antrieb getestet. Mit seinen 136 PS und dem maximalen Drehmoment von 326 Nm, die der 1,6-Liter-Vier-Zylinder-Diesel mit einem 48 Volt Bordnetz inklusive Startergenerator zaubert. Der Tstwagen ist mit einer innovativen Sechsgang-Handschaltung mit elektrischer Kupplung versehen. Das sogenannte IMT-Getriebe (intelligentes manuelles Getriebe) leitet die Kraft des Antriebs an die Vorderräder weiter.Beim Drücken der Kupplung wird ein elektronische Signal ausgelöst, das den Gang wechselt. So kann dieses Getriebe den Ceed zum „Segeln“ (verbrauchsgünstiges Rollen ohne Verbindung zum Getriebe) verhelfen.

Die Höchstgeschwindigkeit dieses Kia Ceed liegt bei 200 km/h. Den Sprint von 0 auf 100 km/h absolviert er in 10,2 Sekunden. Der kombinierte Durchschnittsverbrauch liegt bei 4,5 Litern (WLTP) auf 100 Kilometer. In der Farbe Blue Flame Metallic mit der Spirit Ausstattung wird unser Ceed Tester zum kleinen Schlumpf.. 6 Ausstattungsvarianten gibt’s für den Kia Ceed. Was den Ceed noch ausmacht, erfährst du im Video. Klick´ rein!

