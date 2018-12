McLaren Automotive zeigt seinen bisher leistungsstärksten offenen Supersportwagen: den neuen 720S Spider. Der neue 720S Spider ist ab sofort ab 280.000 Euro bestellbar.

Wie alle McLaren-Fahrzeuge hat auch der neue 720S Spider eine Kohlefaserstruktur im Kern. Die Stärke, Steifigkeit und das geringe Gewicht des McLaren Monocage sind die Grundlage für die dynamische Spitzenleistung. Insgesamt ist der neue 720S Spider nur 49 kg – oder weniger als 4% – schwerer als das 720S Coupé. Mit einem Leichtgewicht von 1.332 kg ist der 720S Spider das wohl leichteste Auto in seinem Wettbewerbsumfeld, mit 88 kg weniger als das Trockengewicht von 1.420 kg seines stärksten Konkurrenten.

Um das Retractable Hard Top aufzunehmen, verfügt der Monocage II-S über eine neue Kohlefaser-Oberstruktur, die so konzipiert wurde, dass sie so nah wie möglich an den Luftladekühlern und dem Ansaugkanälen liegt. Das maximiert den Gepäckraum; 58 Liter Stauraum stehen unter der Tonneauabdeckung bei geschlossenem Dach zur Verfügung. Die Tonneauabdeckung liegt ebenfalls niedriger als die eines 650S Spiders – nochmals um 25 mm – und verlängert die Sicht um 7,5 m in Längsrichtung. Der 4,0-Liter-Doppelturbomotor McLaren V8, der den 720S Spider antreibt, ist gegenüber dem Coupé unverändert. Der Mittelmotor produziert 720PS und 770Nm und bietet das leichteste Gewicht der Klasse des 720S Spider.

Die Beschleunigung: 0-100km/h in 2,9 Sekunden und 0-200km/h in nur 7,9 Sekunden – nur 0,1 Sekunden weniger als das Tempo des Coupés. Der 720S Spider beschleunigt bei geschlossenem Dach weiter auf eine Coupé-gerechte Höchstgeschwindigkeit von 341 km/h (212mph). Selbst bei eingefahrenem Dach bleibt die Höchstgeschwindigkeit mit 325 km/h. Das patentierte, einteilige Retractable Hard Top ist das derzeit am schnellsten arbeitende Supersportwagen-Cabrioverdeck. Der Klappmechanismus für das neue RHT von McLaren ist elektrisch und nicht hydraulisch angetrieben. Das Cabrioverdeck ist in nur 11 Sekunden heruntergefahren oder hochgefahren – sechs Sekunden schneller als beim 650S Spider. Für den neuen Spider wurde ein neues 10-Speichen-Leichtmetallrad-Design entwickelt. Zwei neue Außenfarben – Belize Blue und Aztec Gold – wurden für den neuen Spider innerhalb einer Palette von 23 Farben eingeführt, von denen eine Supernova Silver ist, eine Heritage-Farbe, die erstmals beim McLaren 12C erhältlich war.

Technische Daten

McLaren 720S

Motor M840T Motor, 4,0-Liter Doppelturbo V8, 3.994 ccm Antriebsstrang Längsmontierter Mittelmotor, RWD Leistung PS (@ U/m) 720 @ 7.500 U/m Drehmoment Nm @U/m 770 @ 5.500 Getriebe 7 Gang Seamsless Shift Doppelkupplungsgetriebe Lenkung Elektro Hydraulisch unterstützt Federung Unabhängig arbeitende Dämpfer, Doppelquerlenker Aluminium, Proactive Chassis Control II (PCC II)

Comfort, Sport and Track Modi Chassis Kohlefaser MonoCage II-S Monocoque, mit Aluminium Crash Strukturen vorne und hinten Bremsen Karbon Keramik Scheiben (V: 390mm H: 380mm) Aluminium Sättel (6-Kolben Vorne; 4-Kolben Hinten) Räder (Zoll) Vorne: 9J x 19; Hinten: 11J x 20 Reifen Vorne: 245/35/R19 93Y (XL);

Hinten: 305/30/R20 103Y (XL) Länge, mm 4.543 Radstand, mm 2.670 Höhe, mm 1.196 Breite, mit Spiegeln, mm 2.161 Breite, eingeklappte Spiegel, mm 2,059 Breite, ohne Spiegel, mm 1.930 Spurweite (jeweils Aufstandsmitte), mm Vorne: 1,674 ; Hinten: 1,629 Leichtestes Trockengewicht, kg 1.332 DIN Leergewicht, kg

[Flüssigkeiten + 90% Kraftstoff] 1.468 Stauraum Vorne: 150l; Hinten: 58l

McLaren 720S Leistungsdaten Beschleunigung 0-100 km/h 2,9 Sekunden 0-200 km/h 7,9 Sekunden 0-300 km/h 22,4 Sekunden ¼ Meile 10,4 Sekunden Höchstgeschwindigkeit 341km/h / 325km/h (mit offenem Dach) 200 – 0 km/h Bremsung 4,6 Sekunden/117 m 100 – 0 km/h Bremsung 2,8 Sekunden/29.7 m