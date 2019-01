Der koreanische Automobilhersteller wird der Hauptsponsor der „League of Legends European Championship“ (LEC), deren nächste Saison am 18. Januar in Berlin startet.

Passend zum Auftakt der neuen Spielzeit hat Kia ein Video veröffentlicht, in dem einige der bekanntesten LEC-Caster – wie die Moderatoren der Videospiel-Wettbewerbe genannt werden – mitwirken. Dabei macht sich Trevor „Quickshot“ Henry mit einem Kia Stinger auf den Weg, um zum Start der LEC-Saison weitere fünf Star-Caster zusammenzutrommeln: Romain Bigeard, Indiana „Froskurinn“ Black, Daniel „Drakos“ Drakos, Aaron „Medic“ Chamberlain und Andrew „Vedius“ Day.

Das vom Computerspielentwickler Riot Games 2009 auf den Markt gebrachte „League of Legends“ ist eines der weltweit beliebtesten E-Sport-Games. Um die zigmillionen Fans mit digitalen Inhalten auf sich aufmerksam zu machen, plant Kia weitere Kooperationen mit prominenten Spielern und Castern. Dabei wird auch das E-Sport-Team ‚Fnatic’, das die europäische „League of Legends“-Championship bereits sieben Mal gewonnen hat, die neuesten Kia-Modelle fahren. Zudem wird die Marke mit Werbeständen bei den Stadion-Veranstaltungen der LEC präsent sein.

Foto: Kia