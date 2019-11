Auf der Los Angeles Autoshow zeigt Audi die Serienversion des elektrisch angetriebenen Audi e-tron Sportback.

Erstmals in einem Serienfahrzeug gibt es beim e-tron Sportback die innovativen Digital Matrix Scheinwerfer. Mit Hilfe von rund einer Million Mikrospiegeln sollen sie den Raum vor dem Auto mit noch nicht gekannter Präzision ausleuchten können. Den Antriebsstrang und den Produktionsstandort Brüssel teilt sich der e-tron Sportback mit dem SUV Audi e-tron. Enthüllt wird der Audi e-tron Sportback in Los Angeles am Vorabend der Messe, am 19. November 2019 ab 18 Uhr lokaler Zeit (entsprechend 20.11., 3.00 MEZ).

Alle Frühaufsteher können die Weltpremiere hier verfolgen:

Eine weitere Weltpremiere steuert in Los Angeles die Audi Sport GmbH bei: Mit dem Audi RS Q8 debütiert das Topmodell der Q-Baureihe. Angetrieben von einem Biturbo-Achtzylinder, mobilisiere der RS Q8 standesgemäße Fahrleistungen. Und verbinde seine Performance gleichzeitig mit einem Höchstmaß an Effizienz, so Audi. Denn er bringt ein Mildhybrid (MHEV)-System mit, das auf einem 48-Volt-Hauptbordnetz basiert. Mit dem Riemen-Starter-Generator kann der RS Q8 beim Verzögern bis zu 12 kW Leistung in seine Lithium-Ionen-Batterie rekuperieren. So ist es möglich, im Geschwindigkeitsbereich zwischen 55 und 160 km/h bis zu 40 Sekunden lang bei ausgeschaltetem Motor zu „segeln“. Noch ein weiterer Effizienzbaustein ist an Bord des Audi RS Q8 bei Teillast und niedrigen Drehzahlen aktiv: die Zylinderabschaltung.

Der Audi e-tron Sportback und auch der Audi RS Q8 werden während der Los Angeles Autoshow 2019 ab dem Pressetag am 20. November auf dem Audi-Stand zu sehen sein.

Foto: Audi