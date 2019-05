Was uns Volkswagen über den neuen VW ID.3 verrät: Tim Fronzek kommt zu Wort

Was sind die ersten Infos zum (2020) VW ID.3? Wie kann man das erste Modell der ID-Familie unter 30.000 Euro im Konzern einordnen und was sind die ersten Infos zum Thema: Free Supercharging | Batterie | Preis | Interieur | Exterieur | Technik | kostenloses | Laden | Ladegeschwindigkeit und Reichweite? Was verrät VW noch zum ID.3 1ST? Ab wann kann man ihn vorbestellen? Wann landen die ersten auf der Straße? Was muss man anzahlen und wie sieht der Bestellprozess des elektrischen Kompakten aus? Die Antwort auf alle Fragen liefert uns der Pressesprecher des Modells „Tim Fronzek“ im exklusiven Interview vom Prebooking-Event aus Berlin. Schaut rein!