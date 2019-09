Mit über einer Million ausgelieferten Exemplaren ist der Touareg für Volkswagen ein wichtiger Marktfaktor. Zum Verkaufsjubiläum legen die Wolfsburger ihr SUV-Flaggschiff nun in der Sonderedition „One Million“ auf. Die erste Generation der Baureihe (2002 bis 2010) brachte es auf 471 264 Auslieferungen. Der Nachfolger (bis 2018) kam auf 472 922 Exemplare. Die aktuelle dritte Baureihe (ab 2018) wurde bis dato über 71 900-mal verkauft.

Beim fast vollausgestatteten Sondermodell stehen drei Motoren zur Auswahl: ein V8-Turbodiesel mit 421 PS und ein turbogeladener V6 als Benziner oder Diesel mit 340 PS bzw. 286 PS. Die als „IQ.Light“ bezeichneten LED-Matrixscheinwerfer sind serienmäßig an Bord. Im Innenraum wurde für Sitze und Türverkleidungen, sowie Fahrzeugschlüssel erstmals in einem Volkswagen-Serienfahrzeug „Puglia“-Leder verwendet. Dieses mit Olivenblatt-Extrakt gegerbte Naturleder ist optisch wie haptisch besonders hochwertig.



Mit der Sonderfarbe „Sechura Beige Metallic“ steht auf Wunsch eine neue optionale Lackierung zur Auswahl. Neu designte 20-Zoll-Leichtmetallräder („Bogota“) und Chromapplikationen an Abgasendrohren und Seitenfenstern sind weitere Erkennungsmerkmale. Erweitert werden kann das Sondermodell nochmals mit dem „Black Style“-Paket. Dies umfasst 21-Zoll-Leichtmetallräder und Stoßfänger im R-Look, sowie einen im hochglänzenden Schwarz gestalteten Kühlergrill.





Bestellbar ist der VW Tourag V6 One Million ab sofort zu Preisen ab 81.280 Euro, der V8 startet bei 101.475 Euro. ampnet