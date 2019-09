Volkswagen bringt kurz vor dem Start des ID 3 eine passende Wallbox auf den Markt: Der ID-Charger bietet eine Ladeleistung von bis zu 11 kW und lädt fast fünfmal so schnell wie eine normale Haushaltssteckdose. Der ID 3 mit 58-kWh-Batterie kann damit in rund sechs Stunden komplett aufgeladen werden. Das Ladegerät wird zu einem Einführungspreis ab 399 Euro in drei Versionen angeboten.

Der Charger kann ab Ende November über das Internet oder beim Volkswagen-Händler bestellt werden. Vor dem Kauf können Kunden in einem kostenlosen Online-Check prüfen, ob die Installation bei ihnen problemlos möglich ist. Auf Wunsch übernimmt VW auch die Installation und Inbetriebnahme der Wallbox, an die ein Typ-2-Ladekabel fest angeschlossen ist.



Neben dem Basisgerät gibt es den ID-Charger Connect, der per W-LAN oder LAN mit dem Heimnetzwerk und dem Smartphone verbunden werden kann. Als Zusatzoption ist die Verbindung per Mobilfunk (LTE) möglich. Der Einführungspreis liegt bei 599 Euro.





Der ID-Charger Pro ist zu Preisen ab 849 Euro das Topmodell der Wallbox-Reihe und verfügt neben den digitalen Funktionen und serienmäßigem LTE-Modul zusätzlich über einen integrierten Stromzähler für eine kilowattstundengenaue Abrechnung. Sie ermöglicht beispielweise eine Abrechnung zwischen Dienstwagenfahrer und Arbeitgeber. Die LTE-Datenkosten sind im Preis bereits enthalten. ampnet

