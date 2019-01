Wie fährt sich das (2019) Facelift des Škoda Fabia „Style“ auf den Straßen des Schwarzwaldes, in der Stadt und auf der Autobahn? Wo liegen seine Stärken/Schwächen? Was macht ihn zum Preis/Leistungs-Monster? Wo kann man ihn zwischen dem Kombi und seinen Wettbewerbern um VW Polo oder Seat Ibiza einordnen? Welche Ausstattung brauche ich? Welcher Motor passt am besten zu mir? Wie performt der 110 PS (81 Nm) starke Dreizylinder? Wie ist die seine Beschleunigung? Was verbraucht er? 5-Gang, 6-Gang Getriebe oder DSG? Wieviel Platz ist im (Kofferraum)? Was kostet das Fabia Facelift. Und welches Modell ist aktuell unser Favorit im Segment? Die Antwort auf all diese Fragen findet ihr in unserem ausführlichen | Fahrbericht | Test | Testdrive | Review | Full Review | Details | Erklärung | Sound | Beschleunigung | Verbrauch. Versprochen! Schaut rein!





In aller Kürze: Der Škoda Fabia der dritten Generation ist seit 2014 auf dem Markt. Sein Wettbewerbsumfeld – alleine im Volkswagen-Konzern – wird mit Seat Ibiza und VW Polo stark besetzt und erst neu aufgelegt. Deshalb war ein Facelift des 3.99 langen Fabias unumgänglich. Denn der kleine Tscheche soll ja noch eine Weile konkurrenzfähig bleiben, bis ihn der Fabia IV, welcher dann auf der MQB-Plattform fußen wird, in den Ruhestand schickt.

Optisch profitiert das Blechkleid von LED-Scheinwerfern, LED-Heckleuchten, einem überarbeiteten Stossfänger und nun bis zur 18-Zoll großen Felgen. Doch all diese Eingriffe täuschen nicht darüber hinweg, dass der Fabia-Look ein zurückhaltend smarter, wie sympathischer ist. Zeitgeistliche Moderne oder Sportlichkeit überlässt man der Stammmarke oder den Spaniern im Marken-Verbund.















Im neuen Innenraum sorgen ein leicht verändertes Kombiinstrument, andere Zierelemente oder zweifarbige Sitze für frischen Wind.

Bei den Motoren wartet eine Überraschung auf die Kunden, denn zwar erfüllen alle lieferbaren Antriebe die Euro-6d-Temp Norm, aber es werden keine Diesel mehr im Fabia verbaut. Die Leistungsspanne seiner Dreizylinder Benzin-Aggregate reich künftig von 75 bis 110 PS. Wer optional einen sechsten Gang oder das Siebengang-DSG will, der muss die 1.0 TSI – 110 PS Top-Motorisierung ordern.

Natürlich hat so viel tschechische Coolness, Moderne und Smartness mit vielen „Simply Clever Lösungen“ mit 13.490 Euro auch ihren Preis.









Technische Daten – Skoda Fabia 1.0 TSI, 110 PS, Facelift (2019):

Motor: 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner

Leistung: 110 PS (81 kW)

Drehmoment: 200 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 195 km/h

0-100 km/h: 10,1 s

Getriebe: Sechsgang manuell

Verbrauch: 4,7 l/100 km (NEFZ)

CO2: 107 g/km

Abgasnorm: Euro 6d-Temp

Gewicht: 1.121 kg (inkl. Fahrer)

Länge: 3,997 m Breite: 1,732 m Höhe: 1,467 m

Radstand: 2,470

Kofferraum: 330-1.150 l

Tankinhalt: 45 l