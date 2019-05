Unterwegs mit dem Audi S7 Sportback (349 PS) im Rheingau – Review im Video

Wie fährt sich der 2019 Audi S7 Sportback mit seinem 349 PS leistenden Diesel auf den knackigen Landstraßen des Rheingaus? Wo liegen die Stärken/Schwächen des sportlichen Ingolstädters? Und wo kann man das luxuriöse Sport-Coupé zwischen dem Basis-Modell A7, den engen Verwandten A6, S6 und den Wettbewerbern um Mercedes-Benz CLS und BMW 6er Gran Coupé einordnen? Was macht die Optik des fünftürigen Fließhecks aus? Wie performt der 349 PS (700 Newtonmeter) starke 3,0-Liter-V6-TDI-Motor? Wie klingt der Diesel? Wie bewerten wir seine Beschleunigung? Wieviel Diesel verbraucht er? Und reicht der Platz im Kofferraum und auf der Rückbank aus? Was kostet der Audi S7 Sportback? Und welches Derivat/Modell ist aktuell unser Favorit im Segment? Die Antwort auf all diese Fragen findet ihr in unserem ausführlichen | Fahrbericht | Test | POV |Test-Drive | FULL Review | Details | Erklärung | Kaufberatung | Sound | Beschleunigung | Verbrauch. Versprochen! Schaut rein!

Technische Daten:

Audi S7 Sportback TDI quattro

Motor/Elektrik

Motorbauart: V6-Zylinder-Dieselmotor mit Common-Rail-Einspritzsystem und Abgasturboaufladung, Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) Hubraum ccm: 2.967 Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min: 257 (349) Max. Drehmoment, Nm bei 1/min: 700/2500 – 3100 Motormanagement: Elektronisch Diesel Abgasreinigungssystem: Oxydationskatalysator, Dieselpartikelfilter, Abgasrückführung, SCR-Katalysator

Kraftübertragung

Antriebsart: Permanenter Allradantrieb quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial Kupplung: Hydraulischer Drehmomentwandler mit Überbrückungskupplung Getriebeart: 8-Gang tiptronic

Fahrwerk/Lenkung

Vorderachse: Fünflenker-Vorderachse; Rohrstabilisator Hinterachse: Fünflenker-Hinterachse; Rohrstabilisator Bremssystem: 2-Kreis Bremssystem mit Schwarz/Weiß-Aufteilung für VA/HA; ESC/ABS/EBV; Bremskraftverstärker, hydraulischer Bremsassistent; vorn: Aluminium-Festsattel, Bremsscheibe innenbelüftet; hinten: Faustsattel mit integrierter elektr. Parkbremse, Bremsscheibe innenbelüftet Lenkung: Elektromechanische Lenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servounterstützung; Wendekreis ca. 12,2 m

Gewichte/Volumen

Leergewicht in kg: 2085 Zul. Gesamtgewicht in kg: 2635 Zul. Dachlast/Stützlast in kg: 90/95 Zul. Anhängelast ungebremst in kg: 750 Zul. Anhängelast bei 12% Steigung in kg: 2100 Zul. Anhängelast bei 8% Steigung in kg: 2100 Gepäckraumvolumen in l: 535 Tankinhalt in l (ca.): 73

Abmessungen

Länge, mm: 4979 Breite, mm: 2118 Höhe, mm: 1417 Radstand, mm: 2928

Fahrleistung/Verbrauch

Beschleunigung 0-100 km/h in s: 5,1 Kraftstoffart: Diesel schwefelfrei Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 6,5 CO2-Emission in g/km: 170 Emissionsklasse: Euro 6d-Temp