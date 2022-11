Sei live dabei, wenn Toyota in wenigen Stunden den neuen Prius auf der LA Auto Show enthüllt. 25 Jahre ist es nun her, dass die Japaner die erste Generation des Hybrid-Pioniers vorstellten. In Deutschland wurde der Prius seit August 2020 nicht mehr als Hybrid angeboten, mit dem Prius Plug-in-Hybrid ist nun die Baureihe bei uns komplett verschwunden. Die Premiere des neuen Hybridfahrzeugs findet am Mittwoch, den 16. November um 5.30 Uhr (Europäische Zeit) statt. Heißt also Wecker stellen.

Hier geht’s zum Livestream

