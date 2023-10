Suzuki zeigt in Tokyo neue Mobilitätslösungen

Auf der Japan Mobility Show (26. Oktober bis 5. November 2023) zeigt Suzuki seine neuen Mobilitätslösungen, angefangen bei Konzeptmodellen von Autos und Motorrädern bis hin zu Außenbordmotoren und Mobilitätslösungen der nächsten Generation.

Interieur des Konzeptfahrzeug eVX zeigt sich erstmals der Öffentlichkeit

Nachdem der Suzuki eVX erstmals auf der Auto Expo 2023 in Indien gezeigt wurde, ist die Studie sowohl außen als auch innen weiterentwickelt worden. Auf der Japan Mobility Show 2023 (ehemals Tokyo Motor Show) wird das Interieur nun der Öffentlichkeit vorgestellt. Das eVX Konzeptfahrzeug, ein vollelektrisches SUV mit einem markentypischen Allradantrieb, soll bis zu 500 Kilometer Reichweite bieten.



Suzuki eWX: Vollelektrisches Mini-SUV für das tägliche Leben

Dieses Konzept eines Kompaktwagens (Länge/Breite/Höhe: 3.395/1.475/1.620 Millimeter) mit Elektroantrieb soll durch sein Erscheinungsbild mit einer klaren und einfachen Karosserieform, einem hellen und bequemen Innenraum sowie einer elektrischen Reichweite von bis zu 230 Kilometern überzeugen.

e EVERY CONCEPT: Batterieelektrischer Mini-Van für den gewerblichen Einsatz

Dieser Mini-Van (Länge/Breite/Höhe: 3.395/1.475/1.890 Millimeter) mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 200 Kilometern wurde gemeinsam von Suzuki, Daihatsu und Toyota entwickelt. Der Elektro-Van verfügt über alle Eigenschaften eines Nutzfahrzeugs und kann bei Bedarf sogar als Stromquelle genutzt werden.

Spacia Concept / Spacia Custom Concept

Der Kompaktwagen verbindet ein besonders ausgefallenes Design mit einer geräumigen Fahrerkabine und zielt darauf ab, das alltägliche Leben angenehmer, bequemer und komfortabler zu gestalten.

Sicher unterwegs: Swift Concept

Das Konzeptmodell der neuen Generation des Suzuki Swift ist mit einer Vielzahl fortschrittlicher Sicherheitstechnologien ausgestattet, darunter das Kollisionsschutzsystem Dual Sensor Brake Support II (DSBSII), adaptives Fernlicht (AHS) und ein Fahrer-Überwachungssystem (DMS).

Motorisierter Rollstuhl: Suzuki Senior Car

Dieser motorisierte Rollstuhl ist mit LED-Scheinwerfern und einem Ultraschallsensor ausgestattet, der vor ihm liegende Hindernisse erkennt. Über eine Kupplung wird ein unbeabsichtigtes Anfahren verhindert.



Vollelektrische kompakte Mobilitätslösungen

MOQBA: die nächste Generation der vierbeinigen Mobilität

Diese Studie mit Rädern und vier Beinen wurde für in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkte Personen entwickelt, die auch im gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr mitunter auf Hindernisse wie Stufen oder Treppen stoßen. Durch die Kombination des Basisgestells mit verschiedenen Aufbauten können Personen darauf stehen, sitzen oder liegen. Damit eignet sich MOQBA auch als Mobilitätslösung an Orten, die für Fahrzeuge in Notsituationen kaum passierbar sind.



SUZU-RIDE/SUZU-CARGO

In der für Suzuki komplett neuen Fahrzeugkategorie bietet das Unternehmen ein einsitziges Elektromobil an, das den Komfort eines E-Scooters mit einem stabilen Vierradantrieb vereint. Mit dem SUZU-RIDE lässt sich die Strecke zur Arbeit oder zur Schule bequem zurücklegen, während sich das SUZU-CARGO durch den großen Stauraum für Freizeitaktivitäten oder den Arbeitseinsatz eignet.

Suzuki GO!: die neue Elektromobilität

Dieses neue Mobilitätskonzept richtet sich an eine Zielgruppe im mittleren Seniorenalter. Sein einzigartiges Design verleiht dem Fahrzeug Stabilität; der Rahmen vermittelt ein sicheres Gefühl. Die auf das Wesentliche reduzierte und dadurch vereinfachte Bedienung per Joystick in Kombination mit einem Sicherheitssystem, das Hindernisse auf der Fahrbahn erkennt, resultiert in einem komfortablen Fahrgefühl.



LM-A: Lieferroboter für die „letzte Meile“

Dieser Lieferroboter wurde gemeinsam mit Lomby Inc. entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit Herausforderungen in der Logistikbranche auseinander. Bei dem Gemeinschaftsprojekt übernimmt Suzuki die Entwicklung von Motor und Plattform, Lomby arbeitet am ferngesteuerten oder autonomen Kontroll- sowie dem austauschbaren Batteriesystem.



e-PO: zusammenklappbares elektrisches Kleinkraftrad

Bei e-PO handelt es sich um ein klappbares elektrisches Kleinkraftrad, das gemeinsam von Suzuki und Panasonic Cycle Technology entwickelt wurde und mit einem Moped mit 50 ccm vergleichbar ist. Das Kleinkraftrad nutzt die Batterie und den Antriebsstrang von E-Bikes, bietet jedoch ab Werk eine stärkere Unterstützungsfunktion. Dadurch ist dessen Einsatz auch auf Autostraßen problemlos möglich. Dem Fahrer stehen drei Fahrmodi zur Wahl: komplett ohne Unterstützung, mit Pedalunterstützung sowie die Fortbewegung ausschließlich durch die Muskelkraft des Fahrers.



e-choinori

Genau wie der e-PO setzt dieser Elektroroller auf die Batterie- und Antriebseinheit von Panasonic Cycle Technology. Auch dieses Modell ist mit einem 50-ccm-Roller vergleichbar und basiert auf dem „Choinori“, der 2003 eingeführt wurde

e-BURGMAN

Dieser 125-ccm-Prototyp wurde erstmals im April 2023 enthüllt und wird seitdem gemeinsam mit dem japanischen Unternehmen Gachaco getestet und kontinuierlich weiterentwickelt. Der Elektroroller verfügt über ein innovatives Akku-Austauschsystem. Darüber hinaus treibt Suzuki auch die Entwicklung einer wasserstoffbetriebenen Version auf Basis des BURGMAN 400 voran.

Kleiner elektrischer Außenbordmotor (Konzept)

Der kompakte und vollelektrische Außenbordmotor ist leicht zu transportieren und überaus wartungsarm. Sein Akku lässt sich zudem als Powerbank nutzen. Die Außenteile sind komplett unlackiert, was die Umweltbelastung minimiert. Auch das Mikroplastik-Sammelgerät von Suzuki gehört zur Ausstattung.

Weitere UnternehmensaktivitätenBiomethangas-Projekt in Indien

Suzuki präsentiert den WagonR CBG (Compressed Biomethane Gas = Komprimiertes Biomethangas), den das Unternehmen erstmals im Mai auf dem G7-Gipfel in Hiroshima vorgestellt hat.



Wasserstoffbetriebener Transportwagen

Um sein Ziel der CO2-Neutralität in seinen Produktionsanlagen zu erreichen, setzt Suzuki auf Wasserstoff als Energieträger. Ein Anwendungsszenario sind Transportwagen mit Brennstoffzellenantrieb im Werk Kosai.

Fliegende Autos in Zusammenarbeit mit SkyDrive Inc.

Ab 2024 plant Suzuki die Produktion fliegender Autos in seinem Werk in der Präfektur Shizuoka. Auf seinem Messestand der Japan Mobility Show zeigt Suzuki ein Modell im Maßstab 1:5.

