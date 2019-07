Der polnische Mineralölkonzern Orlen rüstet seine Star-Tankstellen in Deutschland mit Schnell-Ladesäulen aus. Die Triple-Charger verfügen über die drei gängigen Steckerarten CCS, Chademo und Typ-2. Den Anfang macht Berlin, weitere Standorte in der Region sowie in Hamburg und Lübeck sollen innerhalb der nächsten Wochen folgen. In den ersten Monaten ist der Strom kostenlos, später folgt eine Bezahllösung mit App und QR-Code über die Kreditkarte oder ein Paypal-Konto.

Seit vier Jahren kooperiert Orlen Deutschland bereits mit Tesla und bietet die Schnell-Ladesäulen des US-Autobauers an seinen Tankstellen an. ampnet

Foto: Orlen