Škoda Scala 1.0 TSI „Style“ (2019) – Fahrbericht im Video

Wie fährt sich der (2019) Škoda Scala dem kurvigen Geläuf entlang der Adriaküste in und um Split? Wo liegen seine Stärken/Schwächen? Wo kann man den Rapid Nachfolger zwischen den Wettbewerbern um VW Polo, Seat Ibiza, Audi A1 oder gar dem VW Golf einordnen? Welche Ausstattungslinie (Active, Ambition oder Style) und welches Ausstattungspaket (Emotion oder Image) passt zu mir? Wie performt der 115 PS starke 1.0 TSI Dreizylinder? Wie klingt er? Wie ist die Beschleunigung? Was verbraucht er? Welche Motoren (Benziner: 1.0 TSI mit 95 PS, 1.5 TSI mit 150 PS, 1.6 TDI mit 115 PS und bald 1.0 G-TEC mit 90 PS) stehen noch zur Wahl? 5-, 6-Gang Handschaltung oder DSG? Wieviel Platz ist auf der Rückbank und im Kofferraum? Was kostet der Scala. Und welches Modell ist aktuell unser Favorit im kompakten B-Segment? Die Antwort auf all diese Fragen findet ihr in unserem ausführlichen | Fahrbericht | Test | Testdrive | Review | Details | Erklärung | Sound | Beschleunigung | Verbrauch. Versprochen! Schaut rein!

















Technische Daten: Skoda Scala 1.0 TSI (115 PS) „Style“

Motor: Dreizylinder-Turbobenziner

Leistung: 80 kW (115 PS)

Max. Drehmoment: 200 Nm

Getriebeart: Sechsgang Handschaltung

Antrieb: Frontantrieb

Beschleunigung 0-100 km/h: 9,8 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 201 km/h

Verbrauch: 4,8 Liter/100 km

Emission: 113 g/km

Länge: 4.362 mm Breite: 1.793 mm Höhe: 1.456 mm

Kofferraumvolumen: 467 – 1.410 Liter

Leergewicht: 1.265 kg

Zuladung: 550 kg

Anhängelast: 1.250 kg

Basispreis: 21.450 Euro