Der Škoda CITIGOe iV BEST OF ist nun bestellbar. Das rein elektrisch angetriebene Modell soll die bisherigen Ausstattungsstufen Ambition und Style ablösen. Der BEST OF soll nahezu alles an Bord haben, was die Ausstattungsliste des Kleinstwagens hergibt. Zu den Features zählen etwa 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, beheizbare Vordersitze, Parksensoren hinten und die Geschwindigkeitsregelanlage. Der CITIGOe iV BEST OF ist inklusive Batterie ab 24.990 Euro erhältlich. Abzüglich des Umweltbonus sowie der zu beantragenden staatlichen Förderung reduziert sich der Preis auf 18.420 Euro. Der batterieelektrische Kleinstwagen erzielt eine Reichweite von praxistauglichen 252 Kilometern.

Foto: Škoda