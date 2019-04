Die Renault Gruppe zeigt am 16. April den neuen Renault City K-ZE auf der Shanghai Motorshow in China. Nach der Enthüllung des Showcars K-ZE am Vorabend der Mondial 2018 ist der rein elektrische City-SUV nun das erste Serienfahrzeug des Joint Ventures der Renault Gruppe und der Dongfeng Renault Automotive Company (DRAC).

Der Renault City K-ZE ist das sechste Elektro-Modell der Renault Gruppe und Teil des internationalen Strategieplans „Drive the Future”. Bis 2022 wird Renault seine Elektropalette auf acht rein elektrische und 12 elektrifizierte Modelle erweitern.

Die Renault Pressekonferenz mit Thierry Bolloré, CEO der Renault Gruppe, und Dr. Shuwen Ge, CEO der Dongfeng Renault Automotive Company (DRAC), wird am 16. April um 10:20 Uhr Ortszeit (4:20 Uhr MESZ) live auf groupe.renault.com übertragen.

Foto: Renault