Der Renault Kadjar ist jetzt auch als Allradversion zu haben. Der Kompakt-SUV erhält in Kombination mit dem neuen Topdiesel BLUE dCi 150 exklusiv das ALL MODE 4×4-I System. Per Drehknopf kann der Fahrer bei dem variablen Allradantrieb komfortabel zwischen drei Antriebsarten wählen: kraftstoffsparendem Frontantrieb, sich automatisch aktivierendem Allradantrieb bei Traktionsverlust sowie starrem Allradmodus für schwieriges Terrain und winterliche Verhältnisse. Der neue Kadjar BLUE dCi 150 4WD1 ist bereits bestellbar.