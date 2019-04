Renault aktualisiert seine leichte Nutzfahrzeugpalette von Grund auf. Im Mittelpunkt der umfangreichen Überarbeitung stehen die Transporter Master und Trafic, die mit neuer Optik und neuen, schadstoffarmen Motoren erhältlich sind.

In neuem Look präsentiert sich auch der batterieelektrische Master Z.E. Die modernisierten Master, Master Z.E. und Trafic kommen im September 2019 auf den Markt. Mit dem rein elektrischen Kangoo Z.E. Concept gibt Renault außerdem einen Ausblick auf die nächste Generation der Kangoo Baureihe, die ab 2020 eingeführt werden wird.

Kennzeichen der jüngsten Evolutionsstufe des Master ist die neugestaltete Frontpartie. Hierzu gehören Tagfahrlichter in C-Form sowie der mit Chromspangen verzierte Kühlergrill. Ebenso wie das Äußere überarbeiteten die Renault Designer den Innenraum des Transporters in der Klasse von 2,8 bis 4,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht.

Das Motorenangebot für den aktualisierten Master umfasst eine Auswahl rundum überarbeiteter 2.3 dCi Turbodiesel mit Twin-Turbo-Technik sowie bis zu 180 PS Leistung und 400 Nm maximalem Drehmoment. Im Vergleich zu den Vorgängertriebwerken sollen sie bis zu einem Liter weniger Kraftstoff pro 100 Kilometer im Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ) benötigen. Alle Motorisierungen im Master erfüllen je nach Version die Abgasnorm Euro 6d-Temp oder Euro VI für Lkw.

Mit frischem Look geht auch der rein elektrische Master Z.E. an den Start. Sein Terrain ist der innerstädtische Lieferverkehr direkt zum Kunden („letzte Meile”). Von den Schwestermodellen mit Verbrennungsmotor übernimmt die lokal emissionsfreie Variante die modifizierte Front und das neugestaltete Interieur mit vielen Komfortdetails. Unverändert bleiben die Z.E. 33 Lithium–Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 33 kWh und der Elektromotor R75 mit 57 kW/76 PS, die im realen Arbeitsalltag eine Reichweite von 120 Kilometern ermöglichen.

Eine aufgefrischte Frontpartie erhält auch der Renault Trafic in der Klasse bis 3,0 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Den optischen Auftritt des Transporters prägen der neu gezeichnete Kühlergrill mit Chromakzenten sowie die C-förmigen, in die Hauptscheinwerfer integrierten Tagfahrlichter. Hinzu kommen als weiteres Novum Voll-LED-Scheinwerfer.

Anstelle der bisherigen 1,6-Liter-Aggregate verfügt der aktualisierte Trafic über eine Auswahl leistungs- und durchzugsstarker 2,0-Liter-Turbodiesel, welche die Anforderungen des Arbeitsalltags noch besser erfüllen. Die Vierzylinder mobilisieren zwischen 120 und 170 PS und ein Maximaldrehmoment bis zu 380 Nm. Trotz des Leistungszuwachses sinkt ihr Durchschnittsverbrauch im NEFZ um bis zu 0,6 Liter pro 100 Kilometer in der 145-PS-Variante. Als Neuheit lassen sich die beiden höchsten Leistungsstufen mit dem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe EDC kombinieren. Sämtliche Trafic Aggregate verfügen über den SCR-Katalysator und entsprechen deshalb der Euro 6d-Temp-Abgasnorm.

Neben der Transportervariante wird der Trafic auch wieder als Combi und Bus zur Personenbeförderung sowie als High-End-Shuttle SpaceClass verfügbar sein.

Von der Aktualisierung des leichten Nutzfahrzeugprogramms von Renault profitiert auch der Alaskan. So erhöht der französische Automobilhersteller die Nutzlast des Pick-ups um 127 beziehungsweise 146 Kilogramm auf 1,1 Tonnen. Möglich wurde dies durch eine verstärkte Hinterradaufhängung. Außerdem erhält der Alaskan an der Hinterachse Scheibenbremsen statt der bisherigen Trommelbremsen. Auch der aktualisierte Renault Alaskan kommt im Herbst 2019 auf den Markt.

Einen Ausblick auf die künftigen Modellgenerationen von Kangoo, Kangoo Rapid und Kangoo Z.E., die ab 2020 eingeführt werden, erlaubt die neue Studie Kangoo Z.E. Concept mit Elektroantrieb. Kennzeichen des Kangoo Z.E. Concept ist die völlig neue Lichtsignatur bestehend aus einer Leiste zwischen den C-förmigen Scheinwerfern, die den Renault Rhombus umgibt. Ein Lichtband erstreckt sich außerdem vom Markenlogo am Heck bis in die Fahrzeugflanken und greift so die Schienen für die seitliche Schiebetür auf.

Fotos: Renault