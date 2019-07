Porsche bietet seine Vermietung „Porsche Drive“ künftig auch im Porsche Zentrum Hamburg an. Damit ist der Dienst an vier deutschen Standorten verfügbar. „Porsche Drive“ bietet Kunden in Hamburg, Stuttgart, Berlin und auf Sylt die Möglichkeit, aktuelle Porsche Fahrzeuge zu mieten – und das für bis zu 28 Tage. Im Fuhrpark sind ausgewählte Modellreihen verfügbar, darunter auch der neue 911. Die Abwicklung in Hamburg erfolgt direkt am Porsche Zentrum an der Alster.

Foto: Porsche