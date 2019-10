Auf der Los Angeles Auto Show (22. November bis 1. Dezember 2019) stellt Toyota erstmals den RAV4 mit Plug-in-Hybridtechnik vor.

Lackiert in der neuen Farbe Supersonic Red, soll das sportliche Styling auf die dynamischen Fähigkeiten des SUV für die Steckdose verweisen.

Premiere feiert der Toyota RAV4 Plug-in Hybrid am 20. November 2019 (Pressetag) am Toyota Stand in der South Hall des Los Angeles Convention Center.

Foto: Toyota