Der Opel Movano ist ab sofort bestellbar. Als Movano Kastenwagen mit Vorderradantrieb und einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen liegt der Einstiegspreis bei 27.925 Euro netto. Die Preise für die in Deutschland meistverkaufte Variante in der 3,5-Tonnen-Klasse mit mittlerem Radstand, mittlerer Höhe und Frontantrieb beginnen bei 32.325 Euro. Alle Modelle verfügen über Dieselmotoren mit Bi-Turbo-Technologie.

In der Basisausstattung ist der neue Movano auf den Einsatz im gewerblichen Bereich vorbereitet. Der Seitenwindassistent ist erstmals serienmäßig mit an Bord. Das gilt auch für das LED-Tagfahrlicht, eine Funk-Zentralverriegelung, ein Radio mit Bluetooth-Schnittstelle und USB-Anschluss sowie für die Sichtausstattung mit automatischem Abblendlicht und Regensensor.



Premiere im Movano feiern der optionale Toter-Winkel-Warner im Außenspiegel und das umfassende Rückfahrkamera-System. Eine spezielle Kamera eröffnet den Blick auf das Verkehrsgeschehen hinter dem Transporter während der Fahrt. Da bei Kastenwagen mit Trennwand zum Heckabteil die Sicht nach hinten nur über die Außenspiegel möglich ist, übernimmt die oben am Heck angebrachte Kamera die Innenrückspiegel-Funktion.



Das neue Kamerasystem ist als Park&Go-Paket erhältlich und unterstützt beim Rückwärts-Einparken. Der Toter-Winkel-Warner beugt beispielsweise Unfällen mit Fahrradfahrern beim Abbiegen vor. Entdecken die Sensoren ein Objekt im toten Winkel, leuchtet im entsprechenden Außenspiegel ein LED-Warnsignal auf. Zu den weiteren Sicherheits-Features im neuen Movano gehört der optionale Spurassistent.





Unter der Haube kommen ausschließlich Bi-Turbo-Dieselaggregate zum Einsatz, die nach den aktuellen Abgasnormen zertifiziert sind. Mit mehr Leistung und mehr Drehmoment sollen die Motoren künftig kräftiger und sparsamer sein. Kunden haben dabei die Wahl zwischen Front- und Heckantrieb sowie modernen Sechsgang-Schaltern und einem automatisiertem Schaltgetriebe.



Das Spektrum der 2,3-Liter-Triebwerke reicht von 131 PS bis 180 PS. Die Motoren mit doppelter Aufladung bieten im Vergleich zu den Vorgängern zwischen fünf und zehn PS mehr sowie ein Plus von 20 bis 40 Newtonmeter Drehmoment. Der 180 PS starke Bi-Turbo-Diesel erreicht ein maximales Drehmoment von 400 Newtonmetern. Opel verspricht günstige Ersatzteil- und Materialkosten so viel lange Serviceintervalle von zwei Jahren oder 40 000 Kilometern. ampnet

Fotos: Opel