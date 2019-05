Opel-Fantreffen vom 23. bis 26. Mai in Oschersleben

Neuer Opel Zafira Life sowie Weltpremiere eines noch geheimen Opel-Showcars als Highlights

Auch in diesem Jahr trifft sich die Opel-Fangemeinde vom 23. bis 26. Mai in der Motorsport Arena Oschersleben und verwandelt Deutschlands nördlichste Rennstrecke wieder in eine riesige Opel-Location. 70.000 Besucher werden zum weltgrößten Opel-Fantreffen erwartet.

Unter dem diesjährigen Motto „Opelsleben XXIV – Back to the Roots“ feiert das Fantreffen 120 Jahre Automobilbau der Traditionsmarke Opel. Neben historischen Ausstellungsfahrzeugen stehen die Deutschlandpremiere des neuen Zafira Life und die Weltpremiere eines noch geheimen Opel-Showcars auf dem Programm. Prominenz wie die deutschen Rennlegenden Joachim „Jockel“ Winkelhock und Volker Strycek haben sich angekündigt.

Drift-Action, Funcar-Contest, dazu 1/8‑Meilen-Rennen und eine Ausstellung von Opel-Oldtimern im Fahrerlager sind nur einige der vielen Events. Darüber hinaus wird Opel geführte Fahrten mit den sportlichen OPC- und GSi-Modellen sowie Taxifahrten im Renntourenwagen auf der Rennstrecke anbieten. Zum Programm

Fotos: Opel