Im Juni übernimmt Nissan für den Qashqai, X-Trail, Micra und Juke bei Kauf oder Finanzierung die komplette Mehrwertsteuer. Das japanische Unternehmen will somit dem Konjunkturpaket der Bundesregierung ab dem 1. Juli zuvor kommen und lockt so die möglichen Käufer bereits im Juni in die Nissan Autohäuser.

So ist ein Qashqai Visia mit 1,3-Liter-DIG-T im Aktionszeitraum bereits ab 17.961 Euro (zzgl. Überführung) erhältlich. Das entspreche einem Rabatt von 17,6 Prozent bzw. 3.829 Euro gegenüber dem Listenpreis von 21.790 Euro.

„Wir begrüßen das von der Bundesregierung aufgelegte Konjunkturpaket“, erklärt Vincent Ricoux, Direktor Marketing der Nissan Center Europe GmbH. „Wir wollen unsere Kunden aber nicht warten lassen und erstatten daher mit sofortiger Wirkung die Mehrwertsteuer komplett.“

Weitere Informationen zur Aktion unter: www.nissan.de/fahrzeuge/angebote/mwst-sparen.html