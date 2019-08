Nissan Qasqhai Tekna im Test – Fahrbericht im Video

2019 Nissan Qasqhai Tekna 1,7 dCi (150 PS) Xtronic 4×4 i – Test I Fahrbericht I POV I Sound

Der Nissan Qasqhai zählt noch zu den kompakten SUVs. Ein Segment, das mit großen Zuwächsen aufwartet, weil die etwas höher gelegten Autos auch mit einem Plus an Raum überzeugen. Zudem sind diese Autos gesellschaftlich angesagt. Es ist einfach schick, mit einem SUV vor dem Kindergarten vorzufahren. So ist der Qashqai ein wichtiges Modell für Nissan, das nun eine neue Top-Motorisierung bekommen hat. In unserem Video findet Ihr alles Wesentliche zum Auto und zur neuen Motorisierung samt CVT-Getriebe. Schaut rein!

Fotos: Nina Weizenecker