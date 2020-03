Neuer VW Touareg V8 TDI (421 PS) „One Million“ – Fahrbericht im Video

Hier erfahrt ihr ALLES über den VW Touareg V8 TDI „One Million Edition“ (Modelljahr 2020) – Für ALLE Infos zum neuen Diesel Performance-SUV 🔥 der Wolfsburger straight aus dem Schwarzwald 🌳 – Schaut JETZT rein! 🏁

In aller Kürze:

Seit 2002 hat VW mit dem Touareg einen großen SUV im Sortiment.

Jetzt ist im Werk in Bratislava das eine millionste Exemplar vom Band gelaufen. Und was macht man, wenn man ‪1.000.0000‬ Touareg verkauft hat? Man baut ein noch exklusiveres Modell. #Volkswagen feiert ihr Jubiläum mit dem Sondermodell One Million. Das Jubiläumsmodell Touareg „One Million“ V8 TDI glänzt durch einen kräftigen Diesel und einer exklusiven Ausstattung.

Unser Testwagen:

NinaCarmaria durften den Touareg als „One Million“ Version mit V8 TDI Diesel fahren. Der Wolfsburger mit Allradantrieb leistet 421 PS. Angetrieben wird das SUV über ein 8-Gang Automatik-Getriebe und benötigt 4,9 Sekunden auf Tempo 100 km/h. Es leistet 250 km/h (vMax) Spitze. Volkswagen verspricht einen Normverbrauch von rund 7,4 Litern (nach WLTP).

———————————————————

Zur Ausstattung:

Unser Testwagen, als 5-Türer profitierte von dem Trim-Level „One Million“:

——————————————————

Technische Daten:

VW Touareg V8 TDI One Million Edition

Leistung/Drehmoment: 310 kW (421 PS) / 900 Nm

Getriebe: 8-Gang Automatik

Antrieb: Allradantrieb

Beschleunigung 0-100 km/h: 4,9 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h

Leergewicht: 2.305 kg

Kofferraumvolumen: 810 – 1.800 Liter

Abgasnorm: Euro 6d-Temp

Verbrauch angegeben: 7,4 Liter / 100 Km

Einstiegspreis (V8 TDI): 89.000 Euro

Preis „One Million“ mit V8: 101.475 Euro