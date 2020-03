Neuer Toyota Proace City Verso „Executive“ (130 PS) – Fahrbericht im Video

Hier erfahrt ihr ALLES über DEN Toyota Proace City Verso (Modelljahr 2020) – Für ALLE Infos zum neuen kompakten Hochdach-Kombi für Familien der Japaner 🇯🇵 aus Köln – Schaut JETZT rein! 🏁

——————————————————

In aller Kürze:

Wohl ab April 2020 kommt der Proace City von Toyota nach Deutschland. Der neue Hochdachkombi ist in zwei Längen (4.40 Meter und 4.70 Meter) als Pkw-Variante „Verso“ und als Kastenwagen erhältlich. Er nutzt, genau wie sein großer Bruder (Proace) eine PSA-Plattform. Auf ihr steht auch: Citroen Berlingo Opel Combo und Peugeot Rifter. In Deutschland ist in der Fahrzeugklasse der VW Caddy der bekannteste Teilnehmer. Also ein typischer Hochdachkombi. Was der Toyota Proace City Verso ALLES kann, haben wir bei einer Testfahrt herausbekommen.

——————————————————

Unser Testwagen:

Wir durften den Toyota Proace City als Verso PKW-Version in der Ausstattungsvariante „Executive“ und mit 4.40 Metern Länge (L1) fahren. Der Japaner mit 1.5 Liter Vierzylinder Dieselmotor und Frontantrieb leistet 130 PS. Angetrieben wird das SUV über eine 6-Gang Handschaltung (optional 8-Gang Automatik) und benötigt 11,5 Sekunden auf Tempo 100 km/h. Es leistet 186 km/h (vMax) Spitze. Toyota verspricht einen Normverbrauch von rund 4,3 Litern Diesel (nach WLTP).

———————————————————

Zur Ausstattung:

Unser Testwagen, als 5-Türer mit zwei Schiebetüren, in der Lackierung „Schwarz“ profitierte von dem Trim-Level „Executive“.

——————————————————

Technische Daten:

(2020) Toyota Proace City Verso „Executive“

Motor: 1.5 Liter Diesel Start/Stop

Hubraum: 1.5 Liter

Leistung: 130 PS (96 KW)

Maximales Drehmoment: 300 Nm bei 1.750 U/min

Antrieb: Frontantrieb

Getriebe: 6-Gang Handschaltung

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h: 11.5 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 186 km/h

Leergewicht: 1.500 kg

NEFZ-Verbrauch: 4.5 Liter /100 km

CO2-Ausstoss: 117 g/km

WLTP-Verbrauch: 5.8 Liter/100 km

CO2-Ausstoss: 154 g/km

Getesteter Verbrauch: 5-6 Liter/100 km

Ausstattungslinie: „Executive“

Preis Basis Toyota Proace City Verso: Wohl ab 20.000 Euro – genaueres ab 6.-7. März



Wettbewerber/Konkurrenten:

Opel Combo, Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Volkswagen VW Caddy, Dacia Dokker, Renault Kangoo