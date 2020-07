Der neue Mazda MX-30, das erste vollelektrische Modell von Mazda rollt zwar erst am 25. und 26. September 2020 in die Schauräume der deutschen Mazda Händler, kann aber schon jetzt vorbestellt werden. Neben dem nur im Vorverkauf erhältlichen Mazda MX-30 mit First Edition-Paket können die Kunden nun aufbauend auf dem Einstiegsmodell noch bis zu vier Optionen auswählen. Verfügbar sind nun zum Beispiel das Bose Soundsystem, weitere i-Activsense Systeme und ein elektrisches Glasschiebedach.

Foto: Mazda