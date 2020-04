Neuer Kia Niro 1.6 GDI Plug-in Hybrid (141 PS) – Fahrbericht im Video

Hier erfahrt ihr ALLES über DAS Kia Niro Facelift (Modelljahr 2020) mit „1.6 GDI“ Plug-in Hybrid Antrieb 🔋🔌 – Für ALLE Infos zum 4,36 Meter langen „PHEV“ Plug-in Hybrid SUV der Koreaner 🇰🇷 – Schaut JETZT rein! 🏁

In aller Kürze:

Der Kia Niro ist seit 2016 auf dem Markt. Das kompakte SUV (Crossover) ist inzwischen als Hybrid, Plug-in-Hybrid und rein elektrisch verfügbar. Zum Modelljahr 2020 verpassten die Koreaner ihrer Allzweckwaffe ein Facelift. Die Modellpflege fährt mit sanft überarbeitetem Look, angepasstem Interieur um ein 10,25-Zoll-Navigation mit dem Online-Diensten UVO Connect oder LTE Onlineanbindung. Außerdem sind neue Technologien wie der Stauassistent an Board. Was das Modell, das ab zwischen Ceed und Sportage positioniert ist, alles kann, haben wir für EUCH zusammengefasst!

Unser Testwagen:

Wir durften den Kia Niro mit „1.6 GDI“ Plug-in Hybrid Antrieb fahren. Der 1,6 Liter Saug-Benziner (105 PS) mit zusätzlichem 60,5 PS Elektromotor und 8,9 kWh Lithium-Ionen Batterie leistet insgesamt 141 PS. Angetrieben wird das SUV über ein 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe (DSG) und benötigt 10,8 Sekunden auf Tempo 100 km/h. Es leistet 172 km/h (vMax) Spitze. Kia verspricht einen Normverbrauch von rund 1,3 Litern Benzin (nach WLTP).

Technische Daten:

(2020) Kia Niro Plug-in-Hybrid Facelift

Motor: Vierzylinder-Saugbenziner mit 1.580 ccm Hubraum plus Elektromotor

Leistung: 77 kW/105 PS (Verbrenner), 44,5 kW/60,5 PS (Elektro), 104 kW/141 PS (Systemleistung)

Getriebeart: Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe

Max. Drehmoment: 265 Nm bei 1.000 bis 2.400 U/min (Systemleistung)

Antrieb: Frontantrieb

Beschleunigung 0-100 km/h: 10,8 Sek.

Höchstgeschwindigkeit: 172 km/h

Batterie: Lithium-Ion-Polymer, 8,9 kWh Kapazität

Elektrische Reichweite: 58 km

Ladeanschluss: Typ 2 mit 3,3 kW

Aufladezeit: 135 Minuten

Länge: 4.355 mm

Breite: 1.805 mm

Höhe: 1.545 mm (mit Dachreling)

Kofferraumvolumen: 324-1.322 Liter

Leergewicht: 1.651 kg

Zuladung: 406 kg

Anhängelast: 1.300 kg

Verbrauch: 1,3 Liter/100 km (NEFZ)

Emission: Euro 6d-TEMP

Basispreis: 33.990 Euro

Preis des Testwagens: ab 40.290 Euro

Wettbewerber/ Konkurrenten:

Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid, Mitsubishi Outlander Plug-In-Hybrid, MINI Countryman Cooper S E ALL4, Opel Grandland X, Peugeot 3008