Neuer Ford Ranger kommt 2022

Ford gewährt heute einen Blick auf die nächste Ford Ranger-Generation. Das neue Pick-up wurde von Ford entwickelt und wird auch von Ford produziert. Es soll noch in diesem Jahr vorgestellt werden und kommt ab 2022 in über 180 Ländern auf den Markt, darunter auch in Deutschland. Alle für Europa bestimmten Ford Ranger werden, wie die aktuelle Ranger-Generation, im Ford-Werk Silverton in Südafrika gebaut. Weitere Ranger-Produktionsstätten befinden sich in Thailand, Argentinien sowie in den USA.

#NextGenRanger

Foto: Ford

