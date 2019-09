Neuer Fiat 500X Sport – 1.3 FireFly DCT (150 PS) – Fahrbericht im Video

Fiat bringt das SUV 500X Sport auf den Markt. Es will mit einem tiefer gelegten Fahrwerk, adaptiven Dämpfern und einer sportlichen Optik überzeugen. Wir durften den 150 PS (270 Newtonmeter maximales Drehmoment) starken Italiener 🇮🇹 mit 1.3 Liter-Vierzylinder Benziner mit 150 PS und DCT fahren.

Er beschleunigt in 9.1 Sekunden auf 100 km/h. Auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr ihn schon jetzt sehen. Um alles über den neuen Fiat 500X Sport zu erfahren, schaut JETZT rein!

In aller Kürze: Das SUV Fiat 500X ist aktuell in Deutschland das zweit erfolgreichste Modell. Geneigte Kunden können ihn in den Varianten Urban, Cross und City Cross bestellen. Zum Ende des Jahres 2019 bringt Fiat den 500X Sport auf den Markt. Das neue 500er Derivat setzt auf einen um 13 Millimeter tiefer gelegten Look mit Frequenz-selektive Dämpfer (FSD).

Ein System das vom hauseigenen Tuner Abart bekannt ist. Außerdem neu gestaltet sind: Die vorderen und hinteren Stoßfänger, wie die Seitenschweller. Serienmäßig fußt der 500X Sport auf 18-Zöllern, optional gibt’s 19-Zoll Felgen und die exklusive Farbe „Rosso Seduzione“. Der niedere Schwerpunkt, eine bessere Dämpfung, überarbeitete Lenkung, sowie eine um acht Prozent verbesserte Querbeschleunigung sollen der Agilität des 500X Sport zugute kommen.

Wir hatten mit dem 1.3 Liter Vierzylinder T4 FireFly Turbo Motor die 150-PS Variante mit DCT im Test. Der stärkste Benziner ist immer an ein Doppelkupplungsgetriebe mit sechs Gängen geknüpft. Ausserdem steht ein kleinerer Einliter-Dreizylinder-Benziner mit 120 PS zur Wahl. Den 1.6 Liter MultiJet Diesel gibt’s mit 95 oder 120 und Sechsgang-Hand-Schaltgetriebe oder optional DCT. Geneigte Kunden finden dem 500X Sport ab dem 21. September 2019 zu Preisen ab 23.490 Euro für den 1.0 Liter Benziner mit Handschaltung bei den Fiat Händlern. Die von uns gefahrene 150-PS Variante startet bei 26.290 Euro mit DCT, während der „normale“ 500X in der Ausstattungsvariante „Urban“ schon bei 19.190 Euro beginnt.

Technische Daten:

Fiat 500X Sport 1.3 GSE DCT

Länge x Breite x Höhe (m): 4,27 x 1,80 x 1,60

Radstand (m): 2,57

Motor: 4-Zylinder-Benziner, 1332 ccm,

Turbo, Direkteinspritzung

Leistung: 110 kW / 150 PS bei 5500 U/min

Max. Drehmoment: 270 Nm bei 1850 U/min

Höchstgeschwindigkeit: 196 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 9,1 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 6,1 l

CO2-Emissionen: 140 g/100 km (Euro 6d-temp)

Effizienzklasse: D

Leergewicht / Zuladung: min. 1395 kg / max. 1880 kg

Kofferraumvolumen: 350–1000 l Liter

Max. Anhängelast: 600 kg

Wendekreis: 11,5 m

Bereifung: 225/45 R18

Basispreis: 26.290 Euro