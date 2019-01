In Genf wird Mitsubishi seine neueste Kreation enthüllen – ein Fahrzeug, das in vielerlei Hinsicht mehr sein soll: mehr SUV, mehr Elektrofahrzeug, mit mehr Technologie und mehr Stil, so verspricht der japanische Autobauer. Der neue Mitsubishi Engelberg Tourer, benannt nach der Schweizer Alpenstadt, gibt am 5. März sein Debüt auf dem Internationalen Genfer Automobilsalon 2019.

Unter der URL http://www.mitsubishi-motors.com/en/innovation/motorshow/2019/gms2019/

hat MMC eine Website mit Informationen zu den Exponaten des Unternehmens auf dem Internationalen Genfer Automobilsalon 2019 eingerichtet.

Foto: Mitsubishi