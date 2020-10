Mini John Cooper Works Cabrio (2021) im Test – Oben ohne durchs Allgäu! Review | Fahrbericht | 231PS

So ein bisschen habe ich mich ja schon wie Heidi gefühlt – umgeben von Kühen, Bergen und frischer Luft. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass Heidi keineswegs ein so cooles Gefährt an ihrer Seite hatte.

Fall ihr Lust habt, ALLES über meinen „Oben Ohne“ Trip durchs Allgäu zu erfahren – dann schaut JETZT rein! 🏁

Technische Daten:

Mini John Cooper Works Cabrio Automatik

8-Gang-Steptronic Sport Getriebe

Länge/Breite/Höhe: 3874 / 1727 / 1415

Radstand: 2495 mm

Wendekreis: 10,8 meter

Tankinhalt: 40 liter

Kofferrauminhalt: 160 / 215 liter

Hubraum: 1998

Leistung: 170 kW / 231 PS

Drehmomen:320 NM

Beschleunigung 0–100 km/h: 6,5 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h

Verbrauch: 6,4 – 6,2 l

British Racing Green

Basispreis 35.900 Euro

Testwagenpreis: 50.820 Euro

Sonderausstattung:

Steptronic Sport Getriebe: 2.050 €

Rückfahrkamera: 350 €

Motorhaubenstreifen John Cooper Works: 150 €

Piano Black Exterieur: 150 €

Innen- und Außenspiegelpaket: 500 €

Mini Yours Interior Style Piano Black

Park Distance Control 400 €

Aktive Geschwindigkeitsregelung: 150 €

Adaptiver LED-Scheinwerfer: 400 €

Driving Assistant: 600 €

HIFI-Lautsprechersystem harman/kardon: 800 €

MINI Head-Up Display: 600 €

Concierge Service: 250 €

Connected Navigation Plus: 2.550 €

Chili: 2.950 €

