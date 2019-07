Die Hochvoltbatterie des Mini befindet sich tief im Fahrzeugboden und gewährleistet keine Einschränkungen hinsichtlich des Gepäckraumvolumens. Wie im konventionellen Mini 3 Türer beträgt das Gepäckvolumen unter der Heckklappe 211 Liter und steigt bei umgeklappten Rückenlehnen auf 731 Liter.

„Wir haben Rotterdam ausgewählt, um den neuen Mini Electric vorzustellen, weil diese Stadt ganz einfach verkörpert, worum es bei Mini geht: Urban, kantig und zukunftsweisend. Es ist auch ein Ort der Elektromobilität, der bereits ein umfassendes Ladungsnetzwerk eingerichtet hat. Kurz gesagt, es ist eine Stadt, die in die Zukunft weist. Dies ist auch unser Ansatz bei der BMW Group“, so Pieter Nota, Mitglied des Vorstands der BMW AG.



Der neue Mini Cooper SE wird im Heimatland der Marke produziert und zusammen mit den konventionell angetriebenen Versionen des Modells im in Oxford vom Band gelassen. Die Antriebstechnik stammt aus den BMW Group Kompetenzzentren für Elektromobilität in Dingolfing und Landshut.



„Letztes Jahr haben wir mit der Stadt Rotterdam am „Electric City Drive“ zusammengearbeitet. Wir haben eine App entwickelt, die Plug-in-Hybrid-Fahrer daran erinnert, im Stadtgebiet in den rein elektrischen Modus zu wechseln. Das Ergebnis: Fast alle gefahrenen Kilometer im Stadtgebiet – waren vollelektrisch. Jetzt planen wir, diese intelligente Software ab 2020 zum Standard in unseren Plug-in-Hybridfahrzeugen zu machen“, betont Pieter Nota.