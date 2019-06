Der Mazda MX-5 feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Vom 7. bis zum 9. Juni wird beim „Miata Meet Meppen“ an und auf dem Racepark Meppen gebührend gefeiert. Die Fahrer der erwarteten 450 Mazda MX-5 können auf der Rennstrecke ihre Fahrkünste unter Beweis stellen oder sich über die neuesten Trends der Tuning-Szene informieren. Als Vorbild der Veranstaltung dient das „Miatas at Laguna Seca“ an der Rennstrecke „Laguna Seca“ in Kalifornien, USA. Im Racepark Meppen hat das Miata Meet Meppen ein Pendant gefunden. Doch auch Rennsport-Neulinge haben die Möglichkeit, bei geführten Fahrten und Anfänger-Runden Motorsport-Luft zu schnuppern.





Zum runden Jubiläum der Roadster-Ikone präsentiert Mazda Motors Deutschland auf dem Miata Meet Meppen deshalb das stark limitierte und exklusive Sondermodell Mazda MX-5 30th Anniversary in Racing Orange.

Seit seiner Vorstellung auf der Chicago Motor Show 1989 kann der Mazda MX-5 nun als ewig junger Kult-Roadster bereits auf eine 30-jährige Tradition zurückblicken. Mit mehr als einer Million verkauften Einheiten prägt die Roadster-Legende das Segment der offenen zweisitzigen Sportwagen. Angetrieben von einer unvergleichbaren Fangemeinde, ist sich der Roadster stets treu geblieben.

Fotos: Mazda