Mercedes CLA AMG-Line (224 PS) – Fahrbericht im Video

Der CLA 250 AMG Line ist ein schönes 4-türiges Coupé in der Kompaktklasse. Seine elegante Linie – insbesondere am Heck – harmoniert optisch bestens mit der sportlichen AMG-Line. Aktuell ist der CLA250 die stärkste Motor-Variante unter den CLA´s. Später soll noch ein AMG als Top-Motorisierung folgen. Innen zeigt sich der CLA top-modern mit viel digitaler Technik. Hier dürfte der ein oder andere Kunde mit geringer Affinität zu moderner Technik überfordert sein. Wenig Fußraum steht den Passagieren in der zweiten Sitzreihe zur Verfügung. Erwachsen ertragen das wohl nur auf der kurzen Strecke. Zwar ist der Grundpreis der CLA Reihe scheinbar günstig, aber die Basis-Ausstattung ist dünn und die Optionen-Liste lang und teuer. So kommt unser CLA 250 Testwagen auf 62.000 Euro. Da muss man schon ein ausgeprägter Mercedes Fan sein. Ansonsten finden sich hier deutlich günstigere Angebote, wie etwa der Kia ProCeed GT mit seiner umfangreichen Sport-Ausstattung, Doppelkupplungsgetriebe und 204 PS Leistung für runde 32.000 Euro.