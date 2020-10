Mazda MX-30 im Test – Was kann der Japaner wirklich?! Fahrbericht | Review | Laden | Reichweite

Ich war bei Mazda in Leverkusen und durfte für euch dem neuen City-SUV MX-30 auf den Zahn fühlen. Was kann der voll-elektrische Japaner wirklich?! Und würde er in meinen Alltag passen? All das und vieles mehr erfährst du in diesem Review.

Lust auf meinen Fahrbericht? Dann schau jetzt rein! ⚡️🏁

In aller Kürze:

Mazda wird 2020 – 100 Jahre alt und beschenkt sich mit seinem ersten Elektro-Modell quasi selbst. Es debütiert in Deutschland im September 2020 und ist ganz sicher kein „gewöhnlicher“ Stromer. Der MX-30 geht mit einem verhältnismäßig kleinen 35,5 kWh Akku und doppelläufig öffnenden Türen – mal wieder – seinen ganz eigenen Weg.

Die Eigenwilligkeit der Marke beginnt schon bei der Optik. Der 4,40 Meter lange MX-30 ist ein Lifestyle SUV mit der farblich kontrastierenden Dachlinie eines Coupés. Auffallend anders und dennoch vom BMW i3 bekannt sind die Türen: Die hinteren Türen öffnen nur, wenn die Vordertüren zuerst geöffnet werden.

Ein weiterer, heiß diskutierter, Punkt beim Mazda ist sein Akku mit 35,5 kWh Kapazität. Er wiegt rund 300 Kilo und soll eine Reichweite von 200 Kilometern (WLTP) garantieren. Mazda nennt diesen Ansatz Ressourcen-schonendes „Right-sizing“, während Kritiker die Reichweite für zu gering bewerten.

Der Innenraum setzt auf eine „schwebenden“ Mittelkonsole und reichlich Kork. Ein regenerativer, weil als Baumrinde nachwachsender Rohstoff, der auf die Ursprünge Mazdas zurück führt. Neu ist der Klima-Touchscreen unterhalb des frei stehenden Acht-Zoll-Zentraldisplay. Letzteres beherbergt das Infotainment-System Mazda Connect mit Apple CarPlay und Android Auto. Außerdem immer an Board: Ein Head-up-Display.

Der MX-30 wiegt rund 1.7 Tonnen. Sein Motor leistet 107 kW/145 PS und besitzt 271 Nm maximales Drehmoment. Damit beschleunigt das kleine E-SUV in 9,7 Sekunden auf Tempo 100 km/h. Bei 140 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Sein kombinierter Durchschnittsverbrauch liegt laut WLTP bei 19 kWh. Damit ist eine Reichweite von 200 Kilometer möglich, die im städtischen Verkehr bei mehr Möglichkeiten zum „Rekuperieren“ auf 262 Kilometer anwachsen.

Fazit:

Preislich beginnt der kleine Elektro-SUV mit 16 Prozent Mwst. bei 32.645,71 Euro. Abzüglich der Förderung von 9.480 Euro landet man bei 23.645 Euro. Außerdem wird die Dienstwagensteuer mit lediglich 0,25 Prozent angesetzt.

Technische Daten:

(2021) Mazda MX-30 e-Skyactiv

Motor: AC-Synchron-Elektromotor

Akku: Lithium-Ionen-Batterie

Leistung: 107 kW (145 PS) bei 4.000-11.000 U/min

Max. Drehmoment: 271 Nm

Beschleunigung: 9,7 Sek. auf 100 km/h

Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h

Antrieb: Frontantrieb

Lithium-Ionen-Akku: 35,5 kWh

Gewicht Akku: 310 kg

Reichweite: 200 km (kombiniert, WLTP), 262 km (innerorts, WLTP)

Laden: DC per CCS (50 kW), AC per Typ 2 (22 kW), Haushaltssteckdose (230 V)

Ladezeit: 30-40 Min. (50 kW, 80 %), 4-5 h (22 kW, 80 %), 10-12 h (Haushaltssteckdose, 100 %)

Länge: 4.395 mm

Breite: 1.795 mm

Höhe: 1.555 mm

Kofferraum: 366-1.171 Liter

Leergewicht: 1.720 kg

Zuladung: 463 kg

Preis: ab 32.645,71 Euro

Preis abzüglich Umweltbonus: 23.654 Euro



Wettbewerber/Konkurrenz:

Opel Mokka-e, Polestar 2, Skoda Enyaq iV, BMW i3, VW ID.3, ID.4.