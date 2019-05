Mazda CX-5 Skyaktive-D 150 AWD „Kangei“ – Fahrbericht im Video

Wie bewährt sich der (Modelljahr 2019) Mazda CX-5 Skyaktive-D 150 AWD in der Ausstattungslinie „Kangei“ 🇯🇵 auf unseren Testfahrten im Schwarzwald ⛰ ? Wo liegen die Stärken/Schwächen des kompakten SUV? Wo kann man den Japaner zwischen der Konkurrenz um VW Tiguan, Hyundai Tucson oder Kia Sportage einordnen? Was macht die Optik des CX-5 aus? Wie performt der 150 PS starke Vierzylinder? Wie klingt der Diesel? Wie ist die Beschleunigung? Wieviel Sprit verbraucht er? Wieviel Platz ist im Kofferraum und auf der Rückbank? Was kostet der Mazda? Und welches Derivat/Modell ist aktuell unser Favorit im Segment? Die Antworten auf all diese Fragen findet ihr in unserem ausführlichen | Fahrbericht | Test | Testdrive | Review | Details | Erklärung | Sound | Beschleunigung | Verbrauch. Versprochen! Schaut rein!

Technische Daten:

Mazda CX-5 Skyactiv-D 150 AWD Kangei

5-türiges, 5-sitziges Kompakt-SUV

Länge/Breite/Höhe (in mm): 4.550/1.840/1.680

Motor: Vierzylinder-Turbodiesel Skyactiv-D

Getriebe: Sechsgang-Handschalter

Hubraum: 2.191 ccm

Leistung: 110 kW/150 PS bei 4.500 U/min

Drehmoment: 380 Nm 1.800 – 2.600 bei U/min

Höchstgeschwindigkeit: 199 km/h

Beschleunigung 0 – 100 km/h: 10,1 s

Verbrauch kombiniert (nach WLTP): 6,6l

CO2-Emissionen (nach WLTP): 175 g/km

Leergewicht: 1.734 (inkl. 75 kg Zuladung)

Zuladung: 561 kg

Tankinhalt: 58l

Gepäckraumvolumen (in l): 506

Preis: 38.590 Euro

Ausstattung „Kangei“: