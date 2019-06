Maserati Levante S Q4 (MY19) GranSport | 430 PS – Fahrbericht im Video

2019 Maserati Levante S (MY 2019) in der Variante „GranSport“ | 🔱 430 PS | 0-100km/h: 5,2 Sek. | Basis: 93.000 € (Testmodell: 124.000 €)

Der Maserati Levante ist vor rund vier Jahren als das erste SUV des italienischen Sportwagen-Herstellers auf den Markt gekommen. Als S Q4 in der Version GranSport, also der dynamischen Ausstattungsvariante, kommt der Levante auf eine Leistung von 430 PS und ein Drehmoment von 530 Newtonmetern, die die 2.109 Kilogramm an Leergewicht spielerisch durch jede Kurve fliegen lassen. Das SUV mit dem großen Dreizack an der Front, hinter dem ein V6-Biturbo schlummert, ist ein automobiler Traum. Nicht mal 1.000 Stück wurden davon im letzten Jahr in Deutschland zugelassen.

Schaut in unser Video, Jan hat sich das Luxus-SUV genauer angeschaut!