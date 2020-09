Erlebe die Weltpremiere des neuen Supersportwagens von Maserati am 9. September 2020 um 20:30 Uhr. Per Livestream kannst Du bei der Enthüllung des neuen Maserati MC20 in Modena dabei sein.

https://www.maseMaseratirati.com/international/en

https://houseof.maserati.com/