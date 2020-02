Livestream: Weltpremiere für die aktualisierte Mercedes E-Klasse

Nach der Absage des Genfer Automobilsalons zeigt Mercedes-Benz die Highlights seiner Neuheiten digital. Der geplante Talk mit den Vorständen der Daimler AG Ola Källenius, Britta Seeger und Markus Schäfer zur Weltpremiere der aktualisierten E-Klasse wird kurzfristig in ein Studio in Stuttgart verlegt.

Sei live bei der digitalen Mercedes-Benz Pressekonferenz am Dienstag, den 3. März 2020 ab 8:45 Uhr dabei.

Neben der aktualisierten E-Klasse steht ie Elektrifizierungs-Offensive von Mercedes-Benz im Fokus – mit zahlreichen Neuheiten aus der Kompaktwagen-Hybridfamilie sowie neuen Motorisierungsvarianten mit integriertem Starter-Generator (ISG) und 48-Volt-Technologie.

Als weiteres Highlight findet der Media Talk „Motorsports & Sustainability“ im Studio statt. Markus Schäfer, Vorstandsmitglied der Daimler AG, Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung, Toto Wolff, Team Principal & CEO des Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, Lewis Hamilton, der sechsfache Formel-1-Weltmeister von Mercedes-AMG Petronas Formula One, und Nyck de Vries vom Mercedes‑Benz EQ Formel E Team diskutieren über Nachhaltigkeit im Motorsport und den Technologietransfer in die Serienentwicklung.