Livestream: Weltpremiere der neuen Mercedes E-Klasse – Cabrio und Coupé

Sei live dabei, wenn die neue E-Klasse ihre Weltpremiere feiert. Mercedes-Benz und Mercedes-AMG präsentieren das neue E-Klasse Cabriolet und das neue E 53 4MATIC+ Coupé dynamisch auf der Teststrecke des Prüf- und Technologiezentrums in Immendingen. „Meet Mercedes DIGITAL #2: Welcome to the E-Class family“ wird am Mittwoch, den 27. Mai 2020, um 14 Uhr (MESZ) auf der digitalen Plattform Mercedes me media in einem Media Special unter https://media.mercedes-benz.com/meetmercedesdigital ausgestrahlt und steht anschließend als Video on Demand zur Verfügung.

Foto: Daimler