Livestream: Porsche enthüllt seinen ersten vollelektrischen Sportwagen Taycan

Sei live dabei, wenn Porsche seinen ersten vollelektrischen Sportwagen zeigt. Die Weltpremiere des Porsche Taycan feiert der schwäbische Sportwagen-Hersteller am 4. September, 15:00 Uhr zeitgleich auf drei Kontinenten.

Die Premierenorte liegen in den wichtigsten Absatzmärkten des neuen Elektro-Sportwagens: Die Niagarafälle an der Grenze zwischen dem US-Bundesstaat New York und der kanadischen Provinz Ontario sollen die Wasserkraft versinnbildlichen. Der Solarpark in Neuhardenberg bei Berlin die Sonnenenergie. Der Windpark auf der Insel Pingtan, rund 150 Kilometer von der chinesischen Stadt Fuzhou in der Provinz Fujian entfernt, die Windkraft.

Moderiert wird die weltweite, rund halbstündige Veranstaltung vom langjährigen Formel-1-Piloten und Porsche Markenbotschafter Mark Webber von Berlin aus.

Foto: Porsche