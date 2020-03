Livestream: Kia zeigt den neuen Sorento

Bequem von der Couch aus, kannst Du die Präsentation des neuen Kia Sorento verfolgen. Der koreanische Autobauer präsentiert nämlich die neue Generation des Sorento, die ursprünglich auf dem abgesagten Genfer Autosalon debütieren sollte, per Facebook-Livestream erstmals der europäischen Öffentlichkeit. Die Übertragung der Live-Premiere, bei der auch Publikumsfragen beantwortet werden, startet am 19. März um 12.30 Uhr auf der Facebook-Seite von Kia Motors Deutschland.

Die vierte Sorento-Generation mit neuem Außen- und Innendesign ist der erste Kia, bei dem die neue Midsize-SUV-Plattform des Herstellers zum Einsatz kommt. Diese Basis und die größere Karosserie sollen den Neuling zu einem der geräumigsten und variabelsten SUVs mit drei Sitzreihen (dritte Reihe optional) machen. In der neuen Generation wird der Sorento zudem erstmals mit elektrifiziertem Antrieb angeboten. Mehr als drei Millionen Einheiten wurden seit 2002 verkauft, davon rund 300.000 in Europa. Der neue Sorento für den europäischen Markt wird in Hwasung, Korea, produziert und ab dem dritten Quartal 2020 in Europa eingeführt. Dabei wird das Hybridmodell zunächst in ausgewählten Märkten angeboten. Eine Plug-in-Hybrid-Variante folgt Ende 2020.

Fotos: Kia