In Kiel findet von Donnerstag, 10. bis Freitag, 11. Oktober, das kostenlose Fahrsicherheitstraining von Ford „Vorfahrt für deine Zukunft“ statt. Jeweils 80 Teilnehmer können an vier Terminen viel zu den Themen Ablenkung, Übersteuerungskontrolle, Gefahrenerkennung/Geschwindigkeitsbewusstsein (Spurwechsel und Notfall-Bremsung), Alkohol- und Drogeneinfluss, Fahrzeugtechnik sowie Fahrerassistenzsysteme in Praxis und Theorie lernen. Die vierstündigen Trainings finden jeweils vormittags und nachmittags statt. Das vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat zertifizierte Ford Sicherheitstraining soll sich speziell an junge Autofahrende richten und wechselt jährlich den Standort.

An den beiden Nachmittagen sind jeweils noch wenige Plätze frei. Interessierte können sich über die Programm-eigene Website (www.vorfahrt-fuer-deine-zukunft.de) oder unter vfdz@ford.com anmelden.

Schwerpunkt ist in diesem Jahr „Share the road“, die Ford Kampagne zum besseren Verständnis von Rad- und Autofahrer (www.ford.de/share-the-road). Dabei kommt eine eigens entwickelte VR-Brille „WheelSwap“ zum Einsatz. Diese ermöglicht Auto- wie Radfahrer, die Auswirkungen von Fehlverhalten aus der jeweils anderen Perspektive zu betrachten.

Pro Trainingseinheit kümmern sich 14 Fahrlehrer (2 Frauen und 12 Männer) um die jungen Teilnehmenden. Für das Training steht eine Flotte von 15 neuen Ford Focus und Fiesta bereit. Teilnehmen kann jeder, der im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis (Klasse B) und mindestens 18 Jahre alt ist.

Foto: Ford