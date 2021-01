Von der Standardabsicherung bis hin zum Komplettpaket: In puncto Kfz-Versicherungen haben Verbraucher die Qual der Wahl. Doch worauf kommt es an, wenn eine neue Police abgeschlossen werden soll? Aspekte wie die Deckungssumme, der Gültigkeitsbereich und individuell passende Extras sollten ebenso mit einspielen wie der Preis der Versicherungsprämie. Dieser kann durch bestimmte Faktoren beeinflusst werden.



Versicherungsarten im Überblick



Die Frage, ob generell eine Kfz-Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden sollte, stellt sich in Deutschland nicht: Sie ist für jeden Wagen Pflicht. Doch gibt es in den einzelnen Policen Unterschiede – und auch die Aufstockung des Versicherungsschutzes in Form einer Teil- oder Vollkaskoversicherung ist möglich. Letztere empfiehlt sich aufgrund ihrer hohen Prämie meist für Neuwagen in der Ober- oder Luxusklasse. Während in der Haftpflichtversicherung jeder Fahrer aufgenommen werden muss, können Versicherer von Teil- oder Vollkaskopolicen auch Anträge ablehnen.



Deckungssumme als entscheidendes Merkmal?



So oder so sollten Verbraucher zunächst einen genauen Blick in die Details des Versicherungsvertrages werfen. Ein typischer Stolperstein ist die Summe, bis zu deren Höhe die Versicherung zahlt. Eine Deckungssumme von einer Million Euro mag im ersten Moment sehr viel klingen; in der Realität kann diese Summe aber schnell erreicht sein, wenn ein Personenschaden erfolgt und beispielsweise eine lebenslange Rente durch den Unfallversicherer gezahlt werden muss. Besser, die Wahl fällt von vorneherein auf Policen mit höheren Deckungssummen. 100 Millionen Euro sind in der Regel die Obergrenze, der Preis für diese Versicherungen ist oft nur unwesentlich höher als für andere.



Gültigkeit und besondere Tarife



Auch die Gültigkeit der Kfz-Versicherung sollte bei einem Versicherungsvergleich ins Auge gefasst werden. So greifen einige Absicherungen nur innerhalb Europas, während andere auch Fahrten in angrenzende Regionen beinhalten. Wer viel im Ausland unterwegs ist, muss dies beachten und eventuell Zusatztarife abschließen. Zudem gibt es bei manchen Versicherungen die so genannte “Mallorca-Police”, die einen Mietwagen im Urlaub inkludiert.



Je nach Region kann auch ein Extra wie ein Wildtarif sinnvoll sein. Dieser greift bei Schäden durch Haarwild wie Rehen oder Wildschweinen; Fahrer in zumeist ländlichen, waldreichen Gegenden profitieren davon. Stadtmenschen sollten hingegen besser auf Tarife setzen, die auch gegen Unfälle mit anderen Tieren wie Hunden oder Katzen versichern. Gut zu wissen: In Teilkaskoversicherungen ist eine Absicherung bei bestimmten Wildschäden bereits inklusive.



Tipp: Höhe der Prämie beeinflussen



Kfz-Versicherungen können online oder in den Geschäftsstellen der Versicherer abgeschlossen werden. Es muss nicht für jede Versicherung gleich viel gezahlt werden – je nach Einschätzung der Regional- und Typklassen kann die Prämie schon stark variieren. Hinzu kommen Aspekte wie das Alter des Fahrers, die Anzahl der gemeldeten Fahrer und der Schadenfreiheitsrabatt. Auf admiraldirekt.de ist es möglich im Vorfeld präzise online alles einzutragen, um so eine hilfreiche Einschätzung des Preises zu erhalten.



Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Preis gering zu halten. Einerseits ist die Übertragung einer Schadenfreiheitsklasse möglich, andererseits kann durch die Höhe der Selbstbeteiligung gespart werden. Oft zahlt sich bereits eine geringe Selbstbeteiligung bis 150 Euro in Hinblick auf die Versicherungsprämie aus. Auch eine teure Rückstufung des Schadenfreiheitsrabatts nach einem Unfall kann bei manchen Policen vermieden werden: Dann nämlich, wenn der so genannte “Schadenrückkauf” im Vertrag vermerkt ist.