KFZ-Kennzeichen – bares Geld sparen

Und! Günstig online bestellen

Wussten Sie schon, dass Sie Ihr gewünschtes Kennzeichen mit nur ein paar Klicks nach Hause bestellen können? Egal, ob es sich um Neuwagen oder Gebrauchtwagen für Auto, Motorradkennzeichen, Fahrradträger-Kennzeichen oder ein Saisonkennzeichen handelt – Ihre gewünschten Nummernschilder können Sie online kaufen, sich nach Hause liefern lassen und anschließend mit diesen zur Zulassungsstelle gehen! Das spart Zeit, Geld und Nerven!

Online bekommen Sie die Schilder bis zu 70% günstiger als vor Ort bei der Kfz-Zulassungsstelle. Zum Beispiel bei Kennzeichen-Express -> Kennzeichen.Express wird verlinkt.

Schneller und kostenloser Versand

Denn dort wird Ihr Auftrag bei einem Bestelleingang von montags bis donnerstags bis 15:30 Uhr, freitags bis 13:00 Uhr, in aller Regel noch am selben Tag bearbeitet. Fast immer kommen die Kennzeichen schon am nächsten Werktag bei Ihnen an. Durch den versicherten Versand mit DHL können Sie über die Sendungsnummer Ihre Kennzeichen-Bestellung verfolgen und schauen, wann diese bei Ihnen zugestellt wird. Auch eine Lieferung an DHL-Packstationen ist möglich.

Quasi alle bundesweit zertifizierten Kennzeichen in diversen Größen werden online angeboten. Das passende Montage-Zubehör und auch grüne Umweltplaketten können gleich mit bestellt werden. Möchten Sie ein zweizeiliges oder verkürztes Kennzeichen für Ihr Auto? Kein Problem, Ihre Wunschgröße können Sie auf der jeweiligen Produktseite einfach unter “Größe” auswählen auswählen.

Die Kennzeichen von Kennzeichen.Express werden nach neuesten technischen Standards in Deutschland hergestellt, sie sind witterungsbeständig, stabil, reflektierend sowie bundesweit nach der DIN Certco zertifiziert. Durch eine hochspezialisierte Produktions- und Prägestelle erfüllen alle Kennzeichen die gesetzlichen Anforderungen aus der Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV). Somit können Sie sorgenfrei und ohne bösen Überraschungen Ihr Fahrzeug bei Ihrer Zulassungsstelle ohne lange Wartezeiten zulassen.

Kennzeichen-Zubehör und Umweltplaketten

Damit Sie die neuen Kennzeichen auch sicher und schnell an Ihr Auto anbringen können, gibt es bei Kennzeichen-Express die passenden Kennzeichenhalter und Schrauben. Die Schrauben-Sets eignen sich perfekt zum Montieren von Schildern und Kennzeichenhaltern. Kennzeichenhalter können für die verschiedensten Ausführungen und ganz nach Geschmack individuell bedruckt werden. Besonders beliebt sind edle Ausführungen in Carbon-Optik. Selbstverständlich sind alle Produkte für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Bestellen Sie zu Ihren Kennzeichen also gleich noch Montage-Zubehör sowie eine grüne Feinstaubplaketten und machen Sie sich die Auto-Zulassung so komfortabel wie möglich!

Wunschkennzeichen online reservieren, Schilder bestellen und ab zur Zulassungsstelle

So einfach kann ihre Kfz-Zulassung sein. Sparen Sie sich das doppelte Anstehen an der Zulassungsstelle und den Gang zum Schildermacher:

• Wunschkennzeichen bei Ihrer Gemeinde / Stadt reservieren: Geben Sie hierzu auf der Produktseite im Eingabefeld Ihre Ortskennung (z.B. “K” für Köln) ein und klicken Sie auf den angezeigten Reservierungslink.

• Nach erfolgreicher Reservierung: Kennzeichen und Kennnzeichen-Zubehör schnell und bequem bei Kennzeichen-Express bestellen

• Nach Erhalt der Schilder: Ab zur Zulassungsbehörde und Fahrzeug zulassen

Kauf auf Rechnung, PayPal, Kreditkarte & mehr

Bequemes und vor allem sicheres Bezahlen ist im Onlinehandel bekanntlich besonders wichtig. Kennzeichen-Express bietet Kauf auf Rechnung, PayPal oder Sofort-Überweisung an. Sie haben die Wahl.

Wir empfehlen Kennzeichen-Express weil Kennzeichen und Co so preiswert, sicher, schnell und komfortabel zu Ihnen kommen.