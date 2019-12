Jeep Wrangler JL Unlimited „Sahara“ 1941 Mopar Edition – Offroad-Fahrbericht im Video

Jeep bringt DEN Wrangler JL im Modelljahr 2020 als + 5 Zentimeter höher gelegte, limitierte und absolute Monster-Offroad-Variante „1941 Edition by Mopar“. Wir durften den besonderen 4×4 Allrad-Spezialisten 💥 mit 200 PS (🌪 450 Newtonmeter maximales Drehmoment) mit 2.2 Liter CRD MultiJet Dieselmotor, Command-Trac, 8-Gang Automatik-Getriebe – der in 9,6 Sekunden auf Tempo 100 km/h beschleunigt (vMax 180 km/h) – im Schnee 🌲❄️ fahren.

Unser Testwagen in „Firecracker Red“ als langer Unlimited mit „Freedom“ Hard-Top profitierte u.a. von der Ausstattungsvariante „Sahara“, einer Karosserie-Höherlegungssatz um fünf 5 Zentimeter, Jeep Authentic Accessories by Mopar, (opt.) Ansaugluft-Schnorchel, Schwellerschutz-Schienen, schwarze Einstiegsleistenabdeckungen, einer schwarzen Tankklappe, Allwetter-Fußmatten, einem „1941″-Emblem, schwarzen Design-Elementen, dem Seven-Slot-Frontgrill, Spritzschutz, (opt.) Offroad-Scheinwerfer, Außenspiegelgehäuse-Abdeckungen und LED-Scheinwerfern. Im Innenraum: Ein schwarzes Mesh-Sonnensegel, vordere Haltegriffe, einen Klapptisch in der Hecktür, dem Infotainment-System „UconnectTM“ mit 8,4 Zoll Touchsreen und allen neuen Assistenz-Systemen. Um ALLES über DIE limitierte Sonder-Edition DES Offroaders von Jeep 🇮🇹 zu erfahren, schaut JETZT rein! 🏁

Technische Daten:

(MY2020) Jeep Wrangler „Sahara“ Unlimited 2.2 Liter CRD Diesel 4WD (200 PS)

Motor: 2.2 Liter MultiJet Dieselmotor CRD 4WD (200 PS)

Zylinder: Vierzylinder

Leistung: 200 PS

Drehmoment: 450 Nm

Fahrleistungen: 9,6 s auf 100 km/h

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Verbrauch (ang.): 7,6 Liter/ 100 km

Verbrauch (Test): 8,2 Liter/ 100 km

Gewicht: 2119 – 2585 Kilogramm

Kofferraum: 548 l, 1.059 l

Preis: ab 47.000 Euro

Testwagen Preis: ab 61.050 Euro in Italien, in Deutschland auf Nachfrage